Мартинес: «Игра с Россией будет для Бельгии испытанием»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от первого матча группового этапа Евро-2020 против России. По его мнению, игра будет испытанием.

«Первая игра всегда сложная. Наша команда отлично готова, последние несколько дней мы хорошо тренировались. У нас классная атмосфера. Первый матч всегда сложнее остальных, надо адаптироваться к турниру, преодолеть психологические моменты. Это не так просто. Завтрашняя игра будет испытанием для нас, мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно», – сказал Мартинес.

Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.

Матч в Санкт-Петербурге начнется в 22:00 мск.

Бельгия – бронзовый призер последнего чемпионата мира.

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