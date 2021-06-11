Дзюба: «Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всe-таки другой вид спорта»

Капитан сборной России Артем Дзюба поделился мыслями в преддверии матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии.

«Я в ожидании матчей, большого турнира. Хотелось бы забить, как и любому игроку, но на первом месте команда. Главное, набирать очки, а остальное придeт, если буду хорошо и грамотно играть. Волнение есть, но давления я не испытываю.

Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всe-таки другой вид спорта. Мы играем не только через забросы, у нас есть несколько вариантов игры. Действуем по ситуации, можем верхом, можем низом.

Я прекрасно помню, что бельгийцы неуступчивы в борьбе, очень сильны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали», – сказал Дзюба.