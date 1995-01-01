Дзюба: «Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всe-таки другой вид спорта»

бревно играть собрался---вопрос в какую игру ?
Капитан сборной России Артем Дзюба поделился мыслями в преддверии матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии.
«Я в ожидании матчей, большого турнира. Хотелось бы забить, как и любому игроку, но на первом месте команда. Главное, набирать очки, а остальное придeт, если буду хорошо и грамотно играть. Волнение есть, но давления я не испытываю.
Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всe-таки другой вид спорта. Мы играем не только через забросы, у нас есть несколько вариантов игры. Действуем по ситуации, можем верхом, можем низом.
Я прекрасно помню, что бельгийцы неуступчивы в борьбе, очень сильны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали», – сказал Дзюба.
- Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
- Матч в Санкт-Петербурге начнется в 22:00 мск.