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    Дзюба: «Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всe-таки другой вид спорта»

    Капитан сборной России Артем Дзюба поделился мыслями в преддверии матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии.

    «Я в ожидании матчей, большого турнира. Хотелось бы забить, как и любому игроку, но на первом месте команда. Главное, набирать очки, а остальное придeт, если буду хорошо и грамотно играть. Волнение есть, но давления я не испытываю.

    Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всe-таки другой вид спорта. Мы играем не только через забросы, у нас есть несколько вариантов игры. Действуем по ситуации, можем верхом, можем низом.

    Я прекрасно помню, что бельгийцы неуступчивы в борьбе, очень сильны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали», – сказал Дзюба.

    • Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
    • Матч в Санкт-Петербурге начнется в 22:00 мск.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5877

      nik55 1 час назад

      бревно играть собрался---вопрос в какую игру ?

      0
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      Рейтинг: +8334

      NewLife 1 час назад

      Но Чабан же уже сказал об автобусе, что не будет делать день открытых дверей, так что в этом пейзаже одинокое дерево будет стоять в центре поля ))

      2
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      Рейтинг: +263

      R_a_i_n 2 часа назад

      Да пох вообще чего там Шлюбе хочется. Ему писюна погонять только хочется. Расскажите этому дрочуну, что на ЧЕ нету Сан-Марино, Тамбовов и Люксембургов.

      2
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      Рейтинг: +2688

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Да сделайте хоть как,лишь бы гордость.,хоть какая за вас,да за страну была.

      Не выходите сине-бело-голубыми от страха .,и не заканчивайте красно-белыми от стыда.

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      Рейтинг: +507

      El_Chori 2 часа назад

      Ооо, синдром усача распространяется

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