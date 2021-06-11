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  • Дзюба: «Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всe-таки другой вид спорта»

Дзюба: «Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всe-таки другой вид спорта»

11 июня 2021, 15:55
7

Капитан сборной России Артем Дзюба поделился мыслями в преддверии матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Бельгии.

«Я в ожидании матчей, большого турнира. Хотелось бы забить, как и любому игроку, но на первом месте команда. Главное, набирать очки, а остальное придeт, если буду хорошо и грамотно играть. Волнение есть, но давления я не испытываю.

Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всe-таки другой вид спорта. Мы играем не только через забросы, у нас есть несколько вариантов игры. Действуем по ситуации, можем верхом, можем низом.

Я прекрасно помню, что бельгийцы неуступчивы в борьбе, очень сильны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали», – сказал Дзюба.

  • Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
  • Матч в Санкт-Петербурге начнется в 22:00 мск.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Бельгия Россия Дзюба Артем
Комментарии (7)
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El_Chori
1623416419
Ооо, синдром усача распространяется
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Алехсбургер.
1623417005
Да сделайте хоть как,лишь бы гордость.,хоть какая за вас,да за страну была. Не выходите сине-бело-голубыми от страха .,и не заканчивайте красно-белыми от стыда.
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R_a_i_n
1623418163
Да пох вообще чего там Шлюбе хочется. Ему писюна погонять только хочется. Расскажите этому дрочуну, что на ЧЕ нету Сан-Марино, Тамбовов и Люксембургов.
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NewLife
1623419221
Но Чабан же уже сказал об автобусе, что не будет делать день открытых дверей, так что в этом пейзаже одинокое дерево будет стоять в центре поля ))
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nik55
1623421423
бревно играть собрался---вопрос в какую игру ?
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житель СПб
1623444272
Все зависит от вас!
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Hektor 84
1623533735
В том то и дело! Что в футбол играет сборная Бельгии. А вы не пойми во что!!!
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