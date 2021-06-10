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  • Черчесов: «Автобус в матче с Бельгией? Нельзя устраивать день открытых дверей в День России»

Черчесов: «Автобус в матче с Бельгией? Нельзя устраивать день открытых дверей в День России»

10 июня 2021, 15:39
22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

– Для нас каждая игра сборной России – это День России. Бельгийцы – фавориты? На бумаге – да, но футбол – это футбол. Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности – это абсолютно разные вещи.

– Будем парковать автобус, как в матче с Испанией на чемпионате мира?

– Понятно, что силы иногда бывают разные, и сильные стороны у соперников бывают разные. Испанцы и бельгийцы — команды одного класса, но немножко разного стиля. Это надо учитывать.

Понятно, что день открытых дверей в День России устраивать нельзя, но другое дело, что всe надо учесть.

  • Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
  • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
  • Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

Источник: ютуб-канал «Соловьев LIVE»
Чемпионат Европы Россия Бельгия Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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serppion
1623329360
"Силы иногда бывают разные, и сильные стороны у соперников бывают разные". "Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности – это абсолютно разные вещи". Да наш недоумок двух слов связать не может - одна тавтология! Похоже, эту речь Чабан с Кличко не пару готовили.
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insider_retro
1623330125
Обожаемый в верхах и ненавидимый остальными, изволит шутить про двери☝
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vladimir-7
1623330277
Бельгийские футболисты лучше наших футболистов вообще и в частности.
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acor94
1623330476
Было бы идеально проиграть первый матч бельгийцам допустим 8:0, новый рекорд. Черчесова увольняют, ставят достойного тренера, с ним мы выигрываем оставшиеся две игры и доходим до полуфинала, где в серии пенальти проигрываем Славным Героям Украины, а матч провести в Симферополе.
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maygli
1623331744
Тут я с Черчесовым соглашусь, но большие сомнения, сможет ли он удержать двери закрытыми с такой обороной?
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Из Твери Леха
1623334613
Играть будут по схеме 10-0-0.
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alp
1623335725
щетаю, усы влетят 3-0.. к сожалению, предпосылок на более лучший результат нету
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valiknavashinsky
1623345921
3 часа назад, источник: Чемпионат.com «У России остались только патриотизм и душа». В Бельгии раскритиковали российскую сборную «Прогресса нет. Молодёжи нет. С вратарями проблема. В атаке три клона. Чемпионат слабый». Как Россия вообще отобралась на Евро? Наверх 26 ФОТОГРАФИЙ В преддверии старта Евро-2020 бельгийские СМИ беспокоят проблемы собственной команды (травмы Де Брёйне, Азара, Витселя) и практически не интересуют дела соперников. Для первого номера рейтинга ФИФА — логичная позиция. Только специализированный еженедельник Sport/Foot Magazine в свежем номере посвятил отдельную статью команде России, с которой бельгийцам играть уже в субботу, 12 июня. В материале под названием «Возвращение в Санкт-Петербург» датский и голландский обозреватели рассуждают, как изменились сборная России и вообще весь наш футбол за три года, прошедших с ЧМ-2018. И приходят к неутешительным выводам. Не для себя — для нас. Приводим самые любопытные выдержки из текста (спасибо за помощь коллеге Владимиру Грабищенко). Футбол Евро-2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия - «Российский футбол теряет игроков в диапазоне 17−20 лет» «Главный недостаток российской сборной — отсутствие молодёжи. Самому молодому в её составе — Жемалетдинову — уже 24 года (на самом деле Жемалетдинов — только восьмой с конца по возрасту в заявке после Фомина, Соболева, Мостового, Макарова, Сафонова, Дивеева и Мухина. — Прим. “Чемпионата”). По меркам европейского футбола это уже старый игрок. Российский футбол уже долгие годы теряет футболистов в диапазоне 17−20 лет. У себя в клубах они, как правило, сидят на скамейках запасных, их никто не выпускает. Только после 20 они начинают выходить, но это уже поздно. Получается, что в самом расцвете сил они не могут себя проявить. Поэтому у России очень возрастная сборная». «Заболотный и Соболев — клоны Дзюбы» «С вратарями проблема. Антону Шунину уже 34 года, но международного опыта у него совсем мало. Жирков остаётся палочкой-выручалочкой, но ему уже 38! Много вопросов к средней линии, где звездой можно назвать одного Головина. А в атаке Заболотный и Соболев — два клона Дзюбы. Такие же большие и работоспособные». Читайте также Каждый футболист сборной Бельгии получит 435 тыс. евро в случае победы на Евро-2020 «От России не стоит ожидать чего-то сверхъестественного. Ни в чём нет движения вперёд, нет прогресса» «От России не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, и вряд ли она выступит лучше, чем выступила на ЧМ-2018. Ни в чём нет движения вперёд, нет прогресса. Давно известно, что они могут показать — агрессивный футбол, высокий прессинг и попытки доставить мяч побыстрее вперёд, а там разберутся. У России очень ограниченная команда. Нет игроков, способных создать опасный момент из ничего, сконструировать оригинальную атаку за счёт сильных индивидуальных качеств. Обратить внимание можно только на двоих. Традиционно Дзюба будет разгребать мячи впереди. А в центре поля что-то интересное придумать в состоянии только Головин. У него мяч хорошо держится в ногах, он неплохо мыслит. Уровень чемпионата России невысок. Футболистам сложно себя проявить и спрогрессировать. А за рубежом россиян удивительно мало. Да, Миранчук и Черышев тоже играют на Западе, но это не те исполнители, которые могут стать ключевыми в сборной и что-то существенно поменять в системе игры». «Футбольная столица России сегодня — не Москва, а Петербург» «Надежды на то, что чемпионат мира даст толчок развитию инфраструктуры, детских спортивных школ, не оправдались. С футболистами, молодёжью в России работают по старинке. Единственное, что осталось у России, — это гордость, патриотизм и открытая душа. Русские очень гостеприимны. Мы убедились в этом на ЧМ-2018 и наверняка увидим в 2021-м в Санкт-Петербурге. Почему не Москва? На самом деле, логичный выбор. Это более западный город, он ближе к границе. А потом, футбольная столица России сегодня — не Москва, а Петербург. В Москве больше футбольных клубов, но № 1 в стране — “Зенит”».
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BRAZILES
1623347460
молодей ---черкес
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Axe111
1623347756
Бей беги,ваша короночка,поздравляем
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