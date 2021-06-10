Черчесов: «Автобус в матче с Бельгией? Нельзя устраивать день открытых дверей в День России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

– Для нас каждая игра сборной России – это День России. Бельгийцы – фавориты? На бумаге – да, но футбол – это футбол. Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности – это абсолютно разные вещи.

– Будем парковать автобус, как в матче с Испанией на чемпионате мира?

– Понятно, что силы иногда бывают разные, и сильные стороны у соперников бывают разные. Испанцы и бельгийцы — команды одного класса, но немножко разного стиля. Это надо учитывать.

Понятно, что день открытых дверей в День России устраивать нельзя, но другое дело, что всe надо учесть.