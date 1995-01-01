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    Черчесов: «Автобус в матче с Бельгией? Нельзя устраивать день открытых дверей в День России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

    – Для нас каждая игра сборной России – это День России. Бельгийцы – фавориты? На бумаге – да, но футбол – это футбол. Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности – это абсолютно разные вещи.

    – Будем парковать автобус, как в матче с Испанией на чемпионате мира?

    – Понятно, что силы иногда бывают разные, и сильные стороны у соперников бывают разные. Испанцы и бельгийцы — команды одного класса, но немножко разного стиля. Это надо учитывать.

    Понятно, что день открытых дверей в День России устраивать нельзя, но другое дело, что всe надо учесть.

    • Россия и Бельгия сыграют в субботу, 12 июня.
    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
    • Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

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    Источник: ютуб-канал «Соловьев LIVE»

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии17
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      Рейтинг: +8475

      alp 23 минуты назад

      щетаю, усы влетят 3-0.. к сожалению, предпосылок на более лучший результат нету

      1
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      Рейтинг: +9826

      BRO_football 26 минут назад

      А Россия по-другому не умеет. Автобус сработал с Испанией, значит усатый вряд ли будет что-то другое предпринимать.

      0
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      Рейтинг: +3751

      Из Твери Леха 42 минуты назад

      Играть будут по схеме 10-0-0.

      0
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      Рейтинг: +14368

      JTherry 1 час назад

      футбол - командный вид спорта, о каких "частностях" говорит тренер сборной? иди "автобус" паркуй по схеме 10-8-1...)

      0
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      ...
      Рейтинг: +4617

      Fusballer > JTherry 19 минут назад

      ФИФА не разрешит выпустить на поле 20 игроков одновременно.

      1
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      Рейтинг: +4685

      maygli 1 час назад

      Тут я с Черчесовым соглашусь, но большие сомнения, сможет ли он удержать двери закрытыми с такой обороной?

      1
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      Рейтинг: +1679

      acor94 1 час назад

      Было бы идеально проиграть первый матч бельгийцам допустим 8:0, новый рекорд.
      Черчесова увольняют, ставят достойного тренера, с ним мы выигрываем оставшиеся две игры и доходим до полуфинала, где в серии пенальти проигрываем Славным Героям Украины, а матч провести в Симферополе.

      2
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      Рейтинг: +2818

      FENIX-SL > acor94 1 час назад

      не не
      не уволят
      ахахахахах
      мол с кем не бывает
      ахаххахаххахахахаха

      1
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      ...
      Рейтинг: +18232

      vladimir-7 > acor94 1 час назад

      Так не получится. РФС несколько лет ГТ заменить не может,
      а ты хочешь чтобы они молниеносно, во время игр. Для них
      выход из группы, это великий праздник с последующим самовосхвалением до следующего Евро 2024.

      1
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      Рейтинг: +2483

      Дедуктор 1 час назад

      Грамотно всё по полочкам разложил.

      0
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      Рейтинг: +18232

      vladimir-7 1 час назад

      Бельгийские футболисты лучше наших футболистов вообще и в частности.

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      Рейтинг: +66095

      insider_retro 1 час назад

      Обожаемый в верхах и ненавидимый остальными, изволит шутить про двери☝

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      Рейтинг: +3969

      алдан2014 2 часа назад

      Ну ну,посмотрим,что ты Бельгии выставишь

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