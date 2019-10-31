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    Алисон, Каземиро и Неймар – в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки

    Тренерский штаб сборной Бразилии определился с заявкой команды для участия в Кубке Америки.

    В состав включены 24 футболиста – три вратаря, восемь защитников, шесть хавбеков и семь форвардов.

    Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

    Защитники: Эмерсон («Барселона»), Данило, Алекс Сандро (оба – «Ювентус»), Ренан Лоди, Фелипе (оба – «Атлетико»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»);

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»);

    Нападающие: Эвертон Соарес («Бенфика»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус Жуниор («Реал»).

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    Источник: Твиттер Бразильской футбольной конфедерации

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    Сегодня, 08:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1150

      Benifacto 2 часа назад

      а это пахнет взятием кубка)))
      тока непонятно зачем такую новость в шапке, там все из топ клубов, кроме 3их из Южной Америки....

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