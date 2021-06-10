Алисон, Каземиро и Неймар – в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки

Тренерский штаб сборной Бразилии определился с заявкой команды для участия в Кубке Америки.

В состав включены 24 футболиста – три вратаря, восемь защитников, шесть хавбеков и семь форвардов.

Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Эмерсон («Барселона»), Данило, Алекс Сандро (оба – «Ювентус»), Ренан Лоди, Фелипе (оба – «Атлетико»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»);

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»);

Нападающие: Эвертон Соарес («Бенфика»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус Жуниор («Реал»).