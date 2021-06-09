Черчесов – о сборной Бельгии: «Лучшая команда мира объективно сильнее. Каждый игрок – звезда»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

– Какие ваши личные эмоции прямо сейчас? Тренеру вашего опыта вообще знакомо такое ощущение, как мандраж? Или он остался в 20-летнем возрасте на поле?

– Я такой же человек, как и все: делаю свою работу, иногда волнуюсь, дискутирую с помощниками, наблюдаю за игроками. Просто, на мой взгляд, уверенность для главного тренера – основополагающее качество. Если ты сомневаешься, то и футболисты могут вслед за тобой начать это делать.

Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок – звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но нельзя потерять уверенность в себе. Лучшая команда мира объективно сильнее. Но это глобально. А что будет в конкретный день и час, не знает никто.

И наша задача – сделать все, чтобы именно вечером 12 июня продемонстрировать свои лучшие качества. В таком ключе и настраиваемся на матч открытия турнира.