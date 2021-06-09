Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Черчесов – о сборной Бельгии: «Лучшая команда мира объективно сильнее. Каждый игрок – звезда»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

    – Какие ваши личные эмоции прямо сейчас? Тренеру вашего опыта вообще знакомо такое ощущение, как мандраж? Или он остался в 20-летнем возрасте на поле?

    – Я такой же человек, как и все: делаю свою работу, иногда волнуюсь, дискутирую с помощниками, наблюдаю за игроками. Просто, на мой взгляд, уверенность для главного тренера – основополагающее качество. Если ты сомневаешься, то и футболисты могут вслед за тобой начать это делать.

    Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок – звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но нельзя потерять уверенность в себе. Лучшая команда мира объективно сильнее. Но это глобально. А что будет в конкретный день и час, не знает никто.

    И наша задача – сделать все, чтобы именно вечером 12 июня продемонстрировать свои лучшие качества. В таком ключе и настраиваемся на матч открытия турнира.

    • Россия сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге в субботу, 12 июня.
    • Начало встречи – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5788

      Cleaner 17 минут назад

      Черчесов соломку стелет...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86194
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66066
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru