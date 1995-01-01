Гинер – о сборной России на Евро-2020: «Успехом будет выход из группы»

Президент Гинер,а не принижаете ли вы возможности великой страны?В команде полно ЗМС ,пацанчики ,как на подбор. Polska : Russia 1-1 Russia : Bulgaria 1-0 ,славяне трещат по швам.....Товарищ Гинер,додумывайте дальше,а то за это можно и премии лишить!
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.
«Я считаю, что успехом для нашей сборной будет выход из группы», – сказал Гинер.
- Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
- 12 июня сборная России сыграет с Бельгией.
- Также на групповом этапе россияне сыграют с Данией и Финляндией.