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    Гинер – о сборной России на Евро-2020: «Успехом будет выход из группы»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

    «Я считаю, что успехом для нашей сборной будет выход из группы», – сказал Гинер.

    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • 12 июня сборная России сыграет с Бельгией.
    • Также на групповом этапе россияне сыграют с Данией и Финляндией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9181

      alex1951 6 минут назад

      Президент Гинер,а не принижаете ли вы возможности великой страны?В команде полно ЗМС ,пацанчики ,как на подбор. Polska : Russia 1-1 Russia : Bulgaria 1-0 ,славяне трещат по швам.....Товарищ Гинер,додумывайте дальше,а то за это можно и премии лишить!

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      Рейтинг: +350

      TERMIK2142 16 минут назад

      Так то это всегда успех))) Даже великое достижение)

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