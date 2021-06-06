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    Уэльс не проигрывает дома 13 матчей подряд

    Сборная Уэльса продлила беспроигрышную домашнюю серию до 13 матчей. Накануне в товарищеской встрече валлийцы не уступили Албании (0:0).

    В этих 13 матчах Уэльс победил десять раз и трижды сыграл вничью.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2021 11:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 часов назад

      Конечно это можно назвать успехом. Но вот на ЧЕ-2020 и надо подтвердить свою состоятельность. В группе очень непростые соперники - Швейцария,Турция,Италия.

      0
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      Рейтинг: +1193

      Красногорск_Фан 6 июня, 12:09

      Евсеева на поле ))) Хотя если отбросить юмор у них последние 2-3 года симпатичная команда

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