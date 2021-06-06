Уэльс не проигрывает дома 13 матчей подряд

Конечно это можно назвать успехом. Но вот на ЧЕ-2020 и надо подтвердить свою состоятельность. В группе очень непростые соперники - Швейцария,Турция,Италия.
Сборная Уэльса продлила беспроигрышную домашнюю серию до 13 матчей. Накануне в товарищеской встрече валлийцы не уступили Албании (0:0).
В этих 13 матчах Уэльс победил десять раз и трижды сыграл вничью.
- Последний раз валлийцы уступали дома в ноябре 2018 года Дании.
- Сейчас валлийцев тренирует Роберт Пейдж.
- 12 июня в 1-м матче Евро-2020 Уэльс сыграет против Швейцарии.