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    Черчесов: «Надеемся, что Де Брюйне выздоровеет и сыграет против России на Евро»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о том, что полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рискует пропустить стартовый матч Евро-2020.

    «Боже упаси, мы не обрадовались тому, что Де Брюйне получил травму. Это наш коллега. Перед чемпионатом мира сломался Салах, нам тоже было жалко. Никому зла не желаем.

    Играли против бельгийцев и с Де Брюйне, и без него. Отличный футболист, как можно радоваться тому, что у парня травма? Надеемся, что он выздоровеет и сыграет против нас», – сказал Черчесов.

    • Де Брюйне 29 мая в финале Лиги чемпионов сломал кости носа и глазницу.
    • Россия и Бельгия сыграют 12 июня в Санкт-Петербурге.

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    Источник: «Чемпионат»

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