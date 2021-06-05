Черчесов: «Надеемся, что Де Брюйне выздоровеет и сыграет против России на Евро»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о том, что полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рискует пропустить стартовый матч Евро-2020.
«Боже упаси, мы не обрадовались тому, что Де Брюйне получил травму. Это наш коллега. Перед чемпионатом мира сломался Салах, нам тоже было жалко. Никому зла не желаем.
Играли против бельгийцев и с Де Брюйне, и без него. Отличный футболист, как можно радоваться тому, что у парня травма? Надеемся, что он выздоровеет и сыграет против нас», – сказал Черчесов.
- Де Брюйне 29 мая в финале Лиги чемпионов сломал кости носа и глазницу.
- Россия и Бельгия сыграют 12 июня в Санкт-Петербурге.
Источник: «Чемпионат»