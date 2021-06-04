Мутко: «Гегемония «Спартака» была замешана на возможностях страны. Гегемония «Зенита» – это состав и финансы»

Бывший президент РФС Виталий Мутко назвал причины доминирования «Зенита» в российском футболе.

– Как долго может продлиться гегемония «Зенита»?

– Тут все зависит от организаторов чемпионата. Если мы хотим делать его более конкурентным, тогда нужно, чтобы вся система была равноудалeнной для всех. Тогда будет идеально.

Потому что футбол – сложная вещь, ни один клуб не обходится без спадов. Во время этого спада одному помогают, но не то чтобы впрямую, но в принципе, поэтому он не теряет, а другой заваливается. Мы видели этот чемпионат: и «Зенит» терял, была возможность у «Спартака», потом и он потерял, ЦСКА и «Локомотив» поднимались.

Поэтому я думаю, что у нас должен быть конкурентоспособный чемпионат, потому что шесть-семь клубов имеют очень серьeзную экономическую основу. А это не в каждой стране мира есть. Ведь для клубов нужно четыре составляющие – финансы, тренер, набор игроков и болельщики.

– Можно ли сравнить нынешнюю гегемонию «Зенита» с гегемонией «Спартака» в девяностых?

– Нет, это совершенно разные ситуации. Гегемония «Спартака» была замешана на наших возможностях страны, мы же помним, каким был «Спартак». И на том стиле, который Олег Романцев поставил для команды.

Гегемония «Зенита» немного другая – это состав, это мощная экономическая база, ну и какие-то околофутбольные вещи.