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    Мутко: «Гегемония «Спартака» была замешана на возможностях страны. Гегемония «Зенита» – это состав и финансы»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко назвал причины доминирования «Зенита» в российском футболе.

    – Как долго может продлиться гегемония «Зенита»?

    – Тут все зависит от организаторов чемпионата. Если мы хотим делать его более конкурентным, тогда нужно, чтобы вся система была равноудалeнной для всех. Тогда будет идеально.

    Потому что футбол – сложная вещь, ни один клуб не обходится без спадов. Во время этого спада одному помогают, но не то чтобы впрямую, но в принципе, поэтому он не теряет, а другой заваливается. Мы видели этот чемпионат: и «Зенит» терял, была возможность у «Спартака», потом и он потерял, ЦСКА и «Локомотив» поднимались.

    Поэтому я думаю, что у нас должен быть конкурентоспособный чемпионат, потому что шесть-семь клубов имеют очень серьeзную экономическую основу. А это не в каждой стране мира есть. Ведь для клубов нужно четыре составляющие – финансы, тренер, набор игроков и болельщики.

    – Можно ли сравнить нынешнюю гегемонию «Зенита» с гегемонией «Спартака» в девяностых?

    – Нет, это совершенно разные ситуации. Гегемония «Спартака» была замешана на наших возможностях страны, мы же помним, каким был «Спартак». И на том стиле, который Олег Романцев поставил для команды.

    Гегемония «Зенита» немного другая – это состав, это мощная экономическая база, ну и какие-то околофутбольные вещи.

    • «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд.
    • Мутко был президентом «Зенита» с 1997 по 2003-й год.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11084

      paracetamol 8 минут назад

      Спартак свои чемпионства покупал, а Зенит выигрывает!

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      Рейтинг: +29

      Andrebest65 13 минут назад

      Во лепит))) видно точно нет умных чиновников у нас в стране. А в спорте и подавно.

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      Рейтинг: +3769

      rash1959 29 минут назад

      мутко - ты МУДКО

      0
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      Рейтинг: +3207

      Semenycch 31 минуту назад

      Этой погани Мутко стоит сидеть тихо и рот не открывать. Мы помним каким продажным и лживым он был чиновником.

      0
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      Рейтинг: +5870

      nik55 40 минут назад

      деньги--судьи вот и результат бзенита

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5226

      Добрый Бобер 43 минуты назад

      Судейский корпус: "Подтверждаем - экономическая база "Зенита" вааще агонь!"

      3
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      Рейтинг: +4511

      Fusballer 1 час назад

      Особенно околофутбольные вещи сказываются на чемпионствах Зенита.

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