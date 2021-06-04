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  • Мутко: «Гегемония «Спартака» была замешана на возможностях страны. Гегемония «Зенита» – это состав и финансы»

Мутко: «Гегемония «Спартака» была замешана на возможностях страны. Гегемония «Зенита» – это состав и финансы»

4 июня 2021, 10:59
28

Бывший президент РФС Виталий Мутко назвал причины доминирования «Зенита» в российском футболе.

– Как долго может продлиться гегемония «Зенита»?

– Тут все зависит от организаторов чемпионата. Если мы хотим делать его более конкурентным, тогда нужно, чтобы вся система была равноудалeнной для всех. Тогда будет идеально.

Потому что футбол – сложная вещь, ни один клуб не обходится без спадов. Во время этого спада одному помогают, но не то чтобы впрямую, но в принципе, поэтому он не теряет, а другой заваливается. Мы видели этот чемпионат: и «Зенит» терял, была возможность у «Спартака», потом и он потерял, ЦСКА и «Локомотив» поднимались.

Поэтому я думаю, что у нас должен быть конкурентоспособный чемпионат, потому что шесть-семь клубов имеют очень серьeзную экономическую основу. А это не в каждой стране мира есть. Ведь для клубов нужно четыре составляющие – финансы, тренер, набор игроков и болельщики.

– Можно ли сравнить нынешнюю гегемонию «Зенита» с гегемонией «Спартака» в девяностых?

– Нет, это совершенно разные ситуации. Гегемония «Спартака» была замешана на наших возможностях страны, мы же помним, каким был «Спартак». И на том стиле, который Олег Романцев поставил для команды.

Гегемония «Зенита» немного другая – это состав, это мощная экономическая база, ну и какие-то околофутбольные вещи.

  • «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд.
  • Мутко был президентом «Зенита» с 1997 по 2003-й год.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мутко Виталий
Комментарии (28)
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Fusballer
1622794219
Особенно околофутбольные вещи сказываются на чемпионствах Зенита.
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Добрый Бобер
1622798296
Судейский корпус: "Подтверждаем - экономическая база "Зенита" вааще агонь!"
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nik55
1622798478
деньги--судьи вот и результат бзенита
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rash1959
1622799158
мутко - ты МУДКО
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paracetamol
1622800387
Спартак свои чемпионства покупал, а Зенит выигрывает!
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Mariner
1622802851
Мутко конечно смешной тип, но тут всё по делу сказал. Ну так мягко только по спартаку прошёлся, можно было бы более жёстко и честно сказать.
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Hektor 84
1622807413
Забыл добавить что ни в одной другой стране нет столько бюджетных клубов. Околофутбольные вещи это что? Админ ресурс, народное бабло газового выпердыша, судейский корпус, и РФС во главе с очередным президентом зенита? Мутко за то что ты сотворил с российски спортом и в частности с футболом тебя казнить надо прилюдно!
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general.lizyukov
1622814489
Ну вот так вот напрямик признать, что Зенит не по спортивному принципу чемпион? М-да, этот мутко сломался, несите другого.
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NewLife
1622816924
No, sir ! Гегемония синита основана на обмане.
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paracetamol
1622817193
Зенит - это отлаженная система подготовки кадров и формирования состава, а спердяк что? Тьфу!
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