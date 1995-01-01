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    Sport.es: «Барселона» предлагает Месси 240 миллионов за 4 года контракта. 2 года он будет играть, 2 – работать послом клуба

    «Барселона» предложила форварду Лионелю Месси новый контракт на четыре года. По нему аргентинец сможет заработать 240 миллионов евро.

    Соглашение предполагает, что футболист два года будет выступать, а последующие два работать послом «Барселоны» в США. При этом в эти два года в Штатах Месси сможет играть за один из местных клубов. Аргентинца привлекает идея выступить за «Интер» из Майами.

    • По окончании 4 лет «Барселона» ждет Месси на административной должности.
    • 33-летний Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +47524

      portero 1 час назад

      Что-то в этом мире идёт не так....

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