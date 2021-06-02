Sport.es: «Барселона» предлагает Месси 240 миллионов за 4 года контракта. 2 года он будет играть, 2 – работать послом клуба

«Барселона» предложила форварду Лионелю Месси новый контракт на четыре года. По нему аргентинец сможет заработать 240 миллионов евро.

Соглашение предполагает, что футболист два года будет выступать, а последующие два работать послом «Барселоны» в США. При этом в эти два года в Штатах Месси сможет играть за один из местных клубов. Аргентинца привлекает идея выступить за «Интер» из Майами.