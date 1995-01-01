Sport.es: «Барселона» предлагает Месси 240 миллионов за 4 года контракта. 2 года он будет играть, 2 – работать послом клуба

Что-то в этом мире идёт не так....
«Барселона» предложила форварду Лионелю Месси новый контракт на четыре года. По нему аргентинец сможет заработать 240 миллионов евро.
Соглашение предполагает, что футболист два года будет выступать, а последующие два работать послом «Барселоны» в США. При этом в эти два года в Штатах Месси сможет играть за один из местных клубов. Аргентинца привлекает идея выступить за «Интер» из Майами.
- По окончании 4 лет «Барселона» ждет Месси на административной должности.
- 33-летний Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.