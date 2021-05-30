Экс-врач сборной России Васильков: «Де Брюйне точно пропустит матч с россиянами»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне пропустит матч первого тура группового этапа Евро-2020 против России. Такое мнение у бывшего врача россиян и «Спартака» Юрия Василькова.

«Серьeзная травма. Глазница – очень осторожная и нежная кость. Вы же видели, на лице сразу же появился синяк. Рядом находится центральная нервная система, поэтому глаза – это очень серьeзно.

Кевин Де Брюйне точно пропустит матч против сборной России. Даже при всeм желании бельгиец не сможет выйти на поле. Выступить на чемпионате Европы с такой неприятной травмой шансов почти нет. Она требует длительного процесса восстановления. Кевин сможет тренироваться и играть лишь через полтора месяца, да и то, наверное, в маске», – сказал Васильков.

Бельгиец травмировался в финале Лиги чемпионов.

Де Брюйне накануне уходил с поля в слезах.

Де Брюйне – самый дорогой игрок Бельгии (100 миллионов евро).

Де Брюйне может пропустить групповой этап Евро-2020