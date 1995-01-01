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    Экс-врач сборной России Васильков: «Де Брюйне точно пропустит матч с россиянами»

    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне пропустит матч первого тура группового этапа Евро-2020 против России. Такое мнение у бывшего врача россиян и «Спартака» Юрия Василькова.

    «Серьeзная травма. Глазница – очень осторожная и нежная кость. Вы же видели, на лице сразу же появился синяк. Рядом находится центральная нервная система, поэтому глаза – это очень серьeзно.

    Кевин Де Брюйне точно пропустит матч против сборной России. Даже при всeм желании бельгиец не сможет выйти на поле. Выступить на чемпионате Европы с такой неприятной травмой шансов почти нет. Она требует длительного процесса восстановления. Кевин сможет тренироваться и играть лишь через полтора месяца, да и то, наверное, в маске», – сказал Васильков.

    • Бельгиец травмировался в финале Лиги чемпионов.
    • Де Брюйне накануне уходил с поля в слезах.
    • Де Брюйне – самый дорогой игрок Бельгии (100 миллионов евро).

    Де Брюйне может пропустить групповой этап Евро-2020

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5651

      Cleaner 1 час назад

      Вот подфартило нам. Но и это сборной России не поможет. Бельгия даже вторым составом наших вынесет.

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