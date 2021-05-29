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    Де Брюйне заплакал после травмы в финале Лиги чемпионов. До матча с Россией – две недели

    В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Во втором тайме травмировался Кевин Де Брюйне, полузащитник манчестерцев. На 60-й минуте бельгийца поменяли на Габриэля Жезуса.

    Де Брюйне уходил с поля в слезах. В июне сборной Бельгии предстоит выступать на Евро-2020. Это соперник России по группе.

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    Источник: твиттер B/R Football

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12363

      Skull_Boy 4 минуты назад

      Да и без него Бельгия вынесет наш огород

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      Рейтинг: +5739

      vladik12 13 минут назад

      Где-то в австрийской перди порадовался один Стас.

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