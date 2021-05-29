Де Брюйне заплакал после травмы в финале Лиги чемпионов. До матча с Россией – две недели

Да и без него Бельгия вынесет наш огород
В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Во втором тайме травмировался Кевин Де Брюйне, полузащитник манчестерцев. На 60-й минуте бельгийца поменяли на Габриэля Жезуса.
Де Брюйне уходил с поля в слезах. В июне сборной Бельгии предстоит выступать на Евро-2020. Это соперник России по группе.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Порту.
- В 1-м тайме травмировался защитник «Челси» Тиаго Силва.
- «Манчестер Сити» ни разу не брал Лигу чемпионов.
Kevin De Bruyne couldn't hold it back after coming off injured pic.twitter.com/ENM5qra2xb— B/R Football (@brfootball) May 29, 2021