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    «Зенит» поздравил Аршавина с 40-летием

    Сегодня, 29 мая, бывшему полузащитнику «Зенита» и сборной России Андрею Аршавину исполнилось 40 лет.

    Пресс-служба петербургского клуба поздравила экс-футболиста с днем рождения.

    «Андрею Аршавину – 40! С днем рождения, легенда!» – говорится в публикации «Зенита» в твиттере.

    • Аршавин – воспитанник «Зенита».
    • Выступая за петербургскую команду, он выиграл 7 трофеев.
    • Сейчас Андрей занимает в клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

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    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 09:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: -167

      Землякруглая 14 минут назад

      На сорокалетие "легенды" клуба шлюбы бомжарня замутит такой же коллаж с намёком на покер Тамбову. Гыгы

      0
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      Рейтинг: +11035

      paracetamol 1 час назад

      Андрей Сергеича с юбилеем. Здоровья и успехов легенде! Учи молодежь как покер Ливеру на его поле делать!

      1
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