«Зенит» поздравил Аршавина с 40-летием

Сегодня, 29 мая, бывшему полузащитнику «Зенита» и сборной России Андрею Аршавину исполнилось 40 лет.

Пресс-служба петербургского клуба поздравила экс-футболиста с днем рождения.

«Андрею Аршавину – 40! С днем рождения, легенда!» – говорится в публикации «Зенита» в твиттере.

Аршавин – воспитанник «Зенита».

Выступая за петербургскую команду, он выиграл 7 трофеев.

Сейчас Андрей занимает в клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.