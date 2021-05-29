«Зенит» поздравил Аршавина с 40-летием

Сегодня, 29 мая, бывшему полузащитнику «Зенита» и сборной России Андрею Аршавину исполнилось 40 лет.
Пресс-служба петербургского клуба поздравила экс-футболиста с днем рождения.
«Андрею Аршавину – 40! С днем рождения, легенда!» – говорится в публикации «Зенита» в твиттере.
- Аршавин – воспитанник «Зенита».
- Выступая за петербургскую команду, он выиграл 7 трофеев.
- Сейчас Андрей занимает в клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
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Источник: Официальный твиттер «Зенита»