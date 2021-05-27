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    Зинченко, Де Брюйне и Агуэро – в заявке «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов

    Тренерский штаб «Манчестер Сити» определился с заявкой команды на финальный матч Лиги чемпионов против «Челси».

    В состав включены 24 футболиста, в том числе бывший игрок «Уфы» Александр Зинченко.

    Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд;

    Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Бенжамин Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Александр Зинченко;

    Полузащитники: Родриго, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Рияд Марез, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Фил Фоден;

    Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Габриэль Жезус, Ферран Торрес.

    • Матч состоится в субботу, 29 мая.
    • Начало – в 22:00 мск.
    • Место проведения финала – Порту.

    Менди и Канте – в заявке «Челси» на финал Лиги чемпионов

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    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    27.05.2021 22:48
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