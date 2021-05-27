Зинченко, Де Брюйне и Агуэро – в заявке «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов

Тренерский штаб «Манчестер Сити» определился с заявкой команды на финальный матч Лиги чемпионов против «Челси».

В состав включены 24 футболиста, в том числе бывший игрок «Уфы» Александр Зинченко.

Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд;

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Бенжамин Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Александр Зинченко;

Полузащитники: Родриго, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Рияд Марез, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Фил Фоден;

Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Габриэль Жезус, Ферран Торрес.

Матч состоится в субботу, 29 мая.

Начало – в 22:00 мск.

Место проведения финала – Порту.

Менди и Канте – в заявке «Челси» на финал Лиги чемпионов