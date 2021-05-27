Джикия – о российском болельщике: «Немного разбирается в футболе, знает, что такое офсайд и немножечко матерится»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал собирательный образ болельщика сборной России.

«Если в общем брать прямо всю Россию, то для меня собирательный образ болельщика сборной такой: он немного разбирается в футболе, знает, что такое офсайд; максимально предвзято относится к каждому моменту с участием отдельно взятого футболиста.

И при просмотре футбола он немножечко выражается нецензурной лексикой в адрес любого игрока. Но, несмотря на все неудачи и удачи, он всегда в глубине души с любовью поддерживает сборную, потому что это его страна, его ребята», – сказал Джикия.