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    Джикия – о российском болельщике: «Немного разбирается в футболе, знает, что такое офсайд и немножечко матерится»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал собирательный образ болельщика сборной России.

    «Если в общем брать прямо всю Россию, то для меня собирательный образ болельщика сборной такой: он немного разбирается в футболе, знает, что такое офсайд; максимально предвзято относится к каждому моменту с участием отдельно взятого футболиста.

    И при просмотре футбола он немножечко выражается нецензурной лексикой в адрес любого игрока. Но, несмотря на все неудачи и удачи, он всегда в глубине души с любовью поддерживает сборную, потому что это его страна, его ребята», – сказал Джикия.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5602

      Cleaner 30 минут назад

      Российский Болельщик – о Джикии: «Немного разбирается в футболе, знает, что такое офсайд и немножечко матерится».

      0
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      Рейтинг: +22734

      silver29 57 минут назад

      По поводу "в глубине души с любовью поддерживают сборную" ко мне это не относится, не поддерживаю ни игру этой сборной, ни тренера, не капитана онаниста ((( ну вот так.

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      Рейтинг: +4283

      Fusballer > silver29 28 минут назад

      Это не сборная, а сбродная.

      0
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      Рейтинг: +8150

      NewLife 1 час назад

      Джикия хуже разбирается в болельщиках, чем болельщики в футболе. Все больше разбирающихся в футболе болельщиков считают, что ему пора валить из Спартака.

      1
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      Рейтинг: +19193

      slavutiq70 1 час назад

      Нашим футболёрам лучше не открывать рот,,,как только откроют так вся тупость наружу,,,

      4
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      Рейтинг: +22734

      silver29 1 час назад

      Ну Джикия в силу ограниченного мировозрения и испорченности деньгами не знает, что во времена СССР каждый клуб был привязан к спортивному обществу, а игрок был оформлен в трудовом коллективе, где работали его отец и братья, так вот каждый косяк разбирался в присутствии игрока на коммунальной кухне или рабочей бригаде с полным набором матерных слов и знаний футбольных правил. Но те игроки выигрывали европейские кубки и чемпионаты, а Джикия только про офсайд знает (((

      0
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      Рейтинг: +6997

      САДЫЧОК 1 час назад

      Российский болельщик о джикии....немножко умеет жарить шашлык и совершенно не умеет играть!

      2
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      Рейтинг: +2407

      Алехсбургер. 1 час назад

      Беззастенчивый мегрел
      совершенно ох.уел.

      2
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      Рейтинг: +1139

      Benifacto 1 час назад

      ну че ответить тебе, по-крайней мере мы можем отличить игру от зарабатывания денег...и уровень РПЛ тому подтверждение...дно...нормальные болельщики смотрят вас ради хохмы...ты уж лучше бы тренировался чем такое лепить....

      3
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      Рейтинг: +7126

      FanatSerj 1 час назад

      Может болельщикам тоже написать о футбольных сборниках ? ))
      "Немножко кривоваты на ноги, бегают только тогда когда Черчесов отпинает в раздевалке или под голландской травой, не разделяют надежд с болельщиками, ну и бывают подрачивают" ))

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