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  • Джикия – о российском болельщике: «Немного разбирается в футболе, знает, что такое офсайд и немножечко матерится»

Джикия – о российском болельщике: «Немного разбирается в футболе, знает, что такое офсайд и немножечко матерится»

27 мая 2021, 13:52
15

Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал собирательный образ болельщика сборной России.

«Если в общем брать прямо всю Россию, то для меня собирательный образ болельщика сборной такой: он немного разбирается в футболе, знает, что такое офсайд; максимально предвзято относится к каждому моменту с участием отдельно взятого футболиста.

И при просмотре футбола он немножечко выражается нецензурной лексикой в адрес любого игрока. Но, несмотря на все неудачи и удачи, он всегда в глубине души с любовью поддерживает сборную, потому что это его страна, его ребята», – сказал Джикия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Спартак Россия Джикия Георгий
Комментарии (15)
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FanatSerj
1622114115
Может болельщикам тоже написать о футбольных сборниках ? )) "Немножко кривоваты на ноги, бегают только тогда когда Черчесов отпинает в раздевалке или под голландской травой, не разделяют надежд с болельщиками, ну и бывают подрачивают" ))
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Benifacto
1622114194
ну че ответить тебе, по-крайней мере мы можем отличить игру от зарабатывания денег...и уровень РПЛ тому подтверждение...дно...нормальные болельщики смотрят вас ради хохмы...ты уж лучше бы тренировался чем такое лепить....
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Алехсбургер.
1622115011
Беззастенчивый мегрел совершенно ох.уел.
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САДЫЧОК
1622115574
Российский болельщик о джикии....немножко умеет жарить шашлык и совершенно не умеет играть!
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slavа0508
1622116301
Нашим футболёрам лучше не открывать рот,,,как только откроют так вся тупость наружу,,,
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NewLife
1622116446
Джикия хуже разбирается в болельщиках, чем болельщики в футболе. Все больше разбирающихся в футболе болельщиков считают, что ему пора валить из Спартака.
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Garrincha58
1622127566
тупой ещё тупее
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Hektor 84
1622135139
Ну хоть скупердяями нас не обозвал, как один питерский персонаж дрочпул)))
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Andrew01
1622183731
почти правильно, но немного стоит подправить: "немного разбирается в РОССИЙСКОМ футболе", т.к. он сильно отличается от остального, что делают игроки на поле не понятно, в отличии от европейского, и еще много других отличий, про судейство, это вообще что-то немыслимое, правила переписываются каждый тур под нужный результат и т.д. В общем всё РФС надо разогнать!!!!!!!!!!! Пусть у нас будет любительский футбол, зато будет ФУТБОЛ, а не этот баблагол...
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житель СПб
1622488163
Да уж... Лучше бы молчал. Все это про него - при лучших обстоятельствах.
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