Пепе, Жота, Фелиш и Роналду – в заявке сборной Португалии на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Португалии определился с заявкой команды для участия в финальном турнире Евро-2020.
Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Гранада»);
Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Пепе («Порту»), Жозе Фонте («Лилль»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Д), Нуну Мендеш («Спортинг»);
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Жоау Палинья («Спортинг»), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба – «Вулверхэмптон»), Ренату Саншеш («Лилль»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Бетис»);
Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Андре Силва («Айнтрахт»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Рафа Силва («Бенфика»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»).
- На групповом этапе Евро португальцы сыграют с Германией, Францией и Венгрией.
- Сборная Португалии – действующий чемпион Европы.
- Турнир стартует 11 июня.