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    Буффон выиграл Кубок Италии с Федерико Кьезой спустя 22 года после победы в турнире с его отцом

    «Ювентус» стал обладателем Кубка Италии сезона-2020/21. В финале туринцы взяли верх над «Аталантой» (2:1).

    Вратарь Джанлуиджи Буффон выиграл данный турнир в шестой раз в карьере. Он делал это в трех разных десятилетиях.

    Впервые голкипер стал победителем Кубка в 1999 году в составе «Пармы». Тогда его партнером по команде был нападающий Энрико Кьеза.

    Спустя 22 года Буффон взял этот трофей, выступая вместе с сыном Энрико – Федерико Кьезой.

    В этом сезоне «Ювентус» ни разу не проиграл, когда в воротах был Буффон

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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