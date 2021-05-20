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  • Буффон выиграл Кубок Италии с Федерико Кьезой спустя 22 года после победы в турнире с его отцом

Буффон выиграл Кубок Италии с Федерико Кьезой спустя 22 года после победы в турнире с его отцом

20 мая 2021, 10:57
2

«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии сезона-2020/21. В финале туринцы взяли верх над «Аталантой» (2:1).

Вратарь Джанлуиджи Буффон выиграл данный турнир в шестой раз в карьере. Он делал это в трех разных десятилетиях.

Впервые голкипер стал победителем Кубка в 1999 году в составе «Пармы». Тогда его партнером по команде был нападающий Энрико Кьеза.

Спустя 22 года Буффон взял этот трофей, выступая вместе с сыном Энрико – Федерико Кьезой.

В этом сезоне «Ювентус» ни разу не проиграл, когда в воротах был Буффон

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Ювентус Парма Буффон Джанлуиджи Кьеза Федерико
Комментарии (2)
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Добрый Бобер
1621499962
Афигенски!
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Plyash
1628926342
Фантастический результат,браво,Джанлуиджи.И только самым близким людям ты позволяешь называть себя ласково-уменьшительно, Джанлука. Удачи тебе ещё эдак лет ...надцать.
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