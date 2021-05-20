Буффон выиграл Кубок Италии с Федерико Кьезой спустя 22 года после победы в турнире с его отцом

«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии сезона-2020/21. В финале туринцы взяли верх над «Аталантой» (2:1).

Вратарь Джанлуиджи Буффон выиграл данный турнир в шестой раз в карьере. Он делал это в трех разных десятилетиях.

Впервые голкипер стал победителем Кубка в 1999 году в составе «Пармы». Тогда его партнером по команде был нападающий Энрико Кьеза.

Спустя 22 года Буффон взял этот трофей, выступая вместе с сыном Энрико – Федерико Кьезой.

В этом сезоне «Ювентус» ни разу не проиграл, когда в воротах был Буффон