Лапорта: «Цикл «Барселоны» окончен. Работаем над реконструкцией»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал понять, что клуб ждут изменения. Какие именно, функционер пока не уточнил.

«Цикл клуба завершен. Сейчас мы работаем над реконструкцией. Впереди должно быть обновление, так как мы очень рано выбыли из Лиги чемпионов и проиграли Примеру.

На следующей неделе мы примем ряд решений. Нам нужно упорно и эффективно работать, чтобы иметь конкурентоспособную команду для выигрыша Лиги чемпионов», – сказал Лапорта.