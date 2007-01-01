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    «Барселона» взяла у американского банка кредит на 500 миллионов

    «Барселона» работает над укреплением финансового благосостояния. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету Marca, каталонцы взяли кредит на 500 миллионов евро у инвестиционного банка Goldman Sachs (США).

    Часть средств будет направлена на погашение задолженности по заработной плате перед футболистами.

    • «Барселона» рассматривала несколько банков в качестве потенциального кредитора, но выбрала Goldman Sachs из-за лучших условий.
    • Общая сумма долгов «Барселоны» – более миллиарда евро.
    • «Барселона» 2 сезона подряд остается без титула Примеры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3792

      TOMSON 48 минут назад

      Мне вспоминается, что ффп ввели, чтоб именно вот таких кредитов и долгов не было.

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