«Барселона» взяла у американского банка кредит на 500 миллионов

«Барселона» работает над укреплением финансового благосостояния. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету Marca, каталонцы взяли кредит на 500 миллионов евро у инвестиционного банка Goldman Sachs (США).

Часть средств будет направлена на погашение задолженности по заработной плате перед футболистами.