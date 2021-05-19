«Барселона» взяла у американского банка кредит на 500 миллионов

«Барселона» работает над укреплением финансового благосостояния. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету Marca, каталонцы взяли кредит на 500 миллионов евро у инвестиционного банка Goldman Sachs (США).
Часть средств будет направлена на погашение задолженности по заработной плате перед футболистами.
- «Барселона» рассматривала несколько банков в качестве потенциального кредитора, но выбрала Goldman Sachs из-за лучших условий.
- Общая сумма долгов «Барселоны» – более миллиарда евро.
- «Барселона» 2 сезона подряд остается без титула Примеры.
Источник: «Чемпионат»