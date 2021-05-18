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    Ройс не сыграет на Евро-2020

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит Евро-2020. Об этом 31-летний немец сообщил в своем инстаграме.

    «Вместе с Йоахимом Левом мы решили, что мне не стоит ехать на чемпионат Европы. Это решение было трудным, но после напряженного года я решил дать своему телу время на восстановление.

    Желаю удачи нашей сборной. Буду болеть за нее, скрестив пальцы», – написал Ройс в инстаграме.

    • Ройс из-за травм пропустил более 1000 дней.
    • Он провел 44 матча за сборную Германии, забил 13 голов.

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    Источник: инстаграм Марко Ройса

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    18.05.2021 23:30
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