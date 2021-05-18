Ройс не сыграет на Евро-2020

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит Евро-2020. Об этом 31-летний немец сообщил в своем инстаграме.

«Вместе с Йоахимом Левом мы решили, что мне не стоит ехать на чемпионат Европы. Это решение было трудным, но после напряженного года я решил дать своему телу время на восстановление.

Желаю удачи нашей сборной. Буду болеть за нее, скрестив пальцы», – написал Ройс в инстаграме.