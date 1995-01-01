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    Семак: «У «Зенита» недостаточно игроков уровня плей-офф ЛЧ. Для выхода из группы надо укрепляться»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины неудачного выступления клуба из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов.

    «Для успеха в Лиге чемпионов надо укрепляться. Нужно, чтобы все были в строю. Нужна конкуренция, если мы вместо одного из нападающих можем выпустить только игрока из «Зенита-2». Или менять игрока и двигать полузащитника в атаку или защитника в полузащиту. Мы делаем это по ходу сезона.

    У нас недостаточно игроков того уровня, которые нужны для выполнения таких задач, как выход из группы Лиги чемпионов. Нужно объяснять тем людям, которые хотят что-то слышать.

    Если мы готовимся к матчу с «Лацио», а нам говорят, что у них нет 4-5 основных игроков. У нас тоже нет пяти футболистов. Но они могут их заменить, а мы – нет. Это же никого не интересует», – сказал Семак.

    • «Зенит» в двух последних сезонах занимал последнее место в группе ЛЧ.
    • Семак возглавляет команду с лета 2018 года.
    • Под его руководством петербуржцы трижды подряд стали чемпионами России.

    Семак: «У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ. Задачи выхода из группы не стоит»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2496

      Дедуктор 7 минут назад

      В РПЛ много игроков достойного уровня. К которым Семаку стоило бы прицениться. В ЦСКА, Рубине и КС на полкоманды таких наберется. Хвичу, например, надо забирать срочно. А то сдадут юного таланта за копейки в какой нибудь днищенский клуб Бундеслиги.
      Я бы лично посоветовал Семаку купить в Зенит Хвичу, Сергеева, Облякова и Дивеева. И Зенит в ЛЧ точно "шороху наведет". Это будет "бомба", а не команда!

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      Рейтинг: +56

      valiknavashinsky 22 минуты назад

      Футболисты уровня ЛЧ не станут переходить в клубы РПЛ.А в России-таких нет!!!

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      Рейтинг: +3978

      Fusballer > valiknavashinsky 15 минут назад

      Потенциальные появляются, но быстро тухнут. Либо быстро уходят в сильный чемпионат.

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      Рейтинг: +3978

      Fusballer 28 минут назад

      А может быть он и прав! Вспомните Зидана - он тоже был без опыта серьёзной тренерской работы, но при этом три раза выиграл ЛЧ. А всё почему? Да потому что в Реале было много игроков уровня ЛЧ!

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      Рейтинг: +20782

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Нет проблем, Германия разрешила достроить "Северный поток-2", бабла скоро будет ещё больше.

      0
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      Рейтинг: +17595

      vladimir-7 52 минуты назад

      В ЛЧ этом сезоне буду болеть за Зенит, единственная команда России
      может навести шороху в ЕК. Да, ещё желаю Рубину со Слуцким удачно
      сыграть в ЛЕ. Удачи!

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      Рейтинг: +3978

      Fusballer > vladimir-7 49 минут назад

      А, так вот что написано в контракте у Семака - навести шороху))) А из группы выходить не обязательно)))

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      Рейтинг: +872

      S.K.V. 1 час назад

      В первую очередь у Зенита недостаточный уровень тренера.

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      Рейтинг: +3978

      Fusballer 1 час назад

      Молодец Серёга , заранее соломку начинает стелить,,,,

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      Рейтинг: +17595

      vladimir-7 1 час назад

      Думаю, что нет проблем, пару-тройку игроков можно прикупить и из
      академии пополнить, так, что какого-то кризиса не наблюдается.

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      Рейтинг: +18967

      slavutiq70 1 час назад

      Молодец Серёга , заранее соломку начинает стелить,,,,

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      Рейтинг: +147

      Рыжий дьявол 1 час назад

      Молодец Серёга , заранее соломка начинает стелить,,,,

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