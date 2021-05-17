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  • Семак: «У «Зенита» недостаточно игроков уровня плей-офф ЛЧ. Для выхода из группы надо укрепляться»

Семак: «У «Зенита» недостаточно игроков уровня плей-офф ЛЧ. Для выхода из группы надо укрепляться»

17 мая 2021, 14:34
59

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины неудачного выступления клуба из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов.

«Для успеха в Лиге чемпионов надо укрепляться. Нужно, чтобы все были в строю. Нужна конкуренция, если мы вместо одного из нападающих можем выпустить только игрока из «Зенита-2». Или менять игрока и двигать полузащитника в атаку или защитника в полузащиту. Мы делаем это по ходу сезона.

У нас недостаточно игроков того уровня, которые нужны для выполнения таких задач, как выход из группы Лиги чемпионов. Нужно объяснять тем людям, которые хотят что-то слышать.

Если мы готовимся к матчу с «Лацио», а нам говорят, что у них нет 4-5 основных игроков. У нас тоже нет пяти футболистов. Но они могут их заменить, а мы – нет. Это же никого не интересует», – сказал Семак.

  • «Зенит» в двух последних сезонах занимал последнее место в группе ЛЧ.
  • Семак возглавляет команду с лета 2018 года.
  • Под его руководством петербуржцы трижды подряд стали чемпионами России.

Семак: «У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ. Задачи выхода из группы не стоит»

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (59)
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slavа0508
1621253629
Молодец Серёга , заранее соломку начинает стелить,,,,
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Fusballer
1621253830
Молодец Серёга , заранее соломку начинает стелить,,,,
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vladimir-7
1621254452
В ЛЧ этом сезоне буду болеть за Зенит, единственная команда России может навести шороху в ЕК. Да, ещё желаю Рубину со Слуцким удачно сыграть в ЛЕ. Удачи!
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Fusballer
1621255861
А может быть он и прав! Вспомните Зидана - он тоже был без опыта серьёзной тренерской работы, но при этом три раза выиграл ЛЧ. А всё почему? Да потому что в Реале было много игроков уровня ЛЧ!
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житель СПб
1621264729
Согласен! Об этом шла речь еще год назад. У нас состав объективно слабее, чем в Спартаке. Это видимо Семак молодец, что с таким составом что-то выжимать способен...
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Владислав Vlad
1621276160
Всё верно говорит Семак. Лацио или другой евроклуб, где нет коррупционного лимита, могут подобрать игроков так, что бы они были взаимозаменяемыми. Не возможно с 8 легами играть в трёх турнирах одновременно. Леги тоже люди и у них бывают и травмы и усталость. А вот заменять их приходится нашими пешеходами, которые не стремятся за наградами - главное, что б деньги платили.
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general.lizyukov
1621280157
Вам хоть десять Месси купи - всё равно без толку. У вас нормальные игроки - вы не можете их правильно использовать. Или не можете заставить их выполнять свои обязанности.
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KalterJax
1621281052
Лига чемпионов ещё не началась, а он уже плачется! усиления просит! Потом опять будет каждый раз говорить после матча, что играли хорошо, но .... ! но всегда какие-то отмазы
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KalterJax
1621281125
Я вот не понимаю, откуда такое нытьё! Слуцкий вот с ЦСКА тоже не верил, что из группы можно выйти! как в таком случае на поле тогда выходить?
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KalterJax
1621293907
Проблема Семака и Зенита в частности в том, что команда из года в год топчется на месте! у Семака нет тактических идей, да и вообще каких-то мыслей по улучшению игры с нынешним составом! ну купят ему ещё игроков, и что? всё равно тактика заброса на дзюбу останется прежней! а с этим только 4 место в группе
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