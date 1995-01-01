Семак: «У «Зенита» недостаточно игроков уровня плей-офф ЛЧ. Для выхода из группы надо укрепляться»

В РПЛ много игроков достойного уровня. К которым Семаку стоило бы прицениться. В ЦСКА, Рубине и КС на полкоманды таких наберется. Хвичу, например, надо забирать срочно. А то сдадут юного таланта за копейки в какой нибудь днищенский клуб Бундеслиги.
Я бы лично посоветовал Семаку купить в Зенит Хвичу, Сергеева, Облякова и Дивеева. И Зенит в ЛЧ точно "шороху наведет". Это будет "бомба", а не команда!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины неудачного выступления клуба из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов.
«Для успеха в Лиге чемпионов надо укрепляться. Нужно, чтобы все были в строю. Нужна конкуренция, если мы вместо одного из нападающих можем выпустить только игрока из «Зенита-2». Или менять игрока и двигать полузащитника в атаку или защитника в полузащиту. Мы делаем это по ходу сезона.
У нас недостаточно игроков того уровня, которые нужны для выполнения таких задач, как выход из группы Лиги чемпионов. Нужно объяснять тем людям, которые хотят что-то слышать.
Если мы готовимся к матчу с «Лацио», а нам говорят, что у них нет 4-5 основных игроков. У нас тоже нет пяти футболистов. Но они могут их заменить, а мы – нет. Это же никого не интересует», – сказал Семак.
- «Зенит» в двух последних сезонах занимал последнее место в группе ЛЧ.
- Семак возглавляет команду с лета 2018 года.
- Под его руководством петербуржцы трижды подряд стали чемпионами России.
Семак: «У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ. Задачи выхода из группы не стоит»