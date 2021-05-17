Семак: «У «Зенита» недостаточно игроков уровня плей-офф ЛЧ. Для выхода из группы надо укрепляться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины неудачного выступления клуба из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов.

«Для успеха в Лиге чемпионов надо укрепляться. Нужно, чтобы все были в строю. Нужна конкуренция, если мы вместо одного из нападающих можем выпустить только игрока из «Зенита-2». Или менять игрока и двигать полузащитника в атаку или защитника в полузащиту. Мы делаем это по ходу сезона.

У нас недостаточно игроков того уровня, которые нужны для выполнения таких задач, как выход из группы Лиги чемпионов. Нужно объяснять тем людям, которые хотят что-то слышать.

Если мы готовимся к матчу с «Лацио», а нам говорят, что у них нет 4-5 основных игроков. У нас тоже нет пяти футболистов. Но они могут их заменить, а мы – нет. Это же никого не интересует», – сказал Семак.

«Зенит» в двух последних сезонах занимал последнее место в группе ЛЧ.

Семак возглавляет команду с лета 2018 года.

Под его руководством петербуржцы трижды подряд стали чемпионами России.

Семак: «У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ. Задачи выхода из группы не стоит»