«Челси» презентовал новую домашнюю форму

Состоялась презентация домашнего комплекта формы «Челси» на сезон-2021/22.

Экипировка выполнена в синем цвете с принтом и желтыми вертикальными полосами по бокам.

Технический спонсор клуба – компания Nike.

It's that time of the seasonIntroducing our new 2021/22 @NikeFootball home kit. Inspired by the 60s, but as fresh as they come ft @TheZombiesMusic#ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/aPpMtgcdJF