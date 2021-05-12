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    УЕФА откроет дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги

    УЕФА объявил о начале дисциплинарного расследования из-за участия «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» в Суперлиге.

    «В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования по делу о потенциальном нарушении нормативно-правовой базы УЕФА со стороны «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за связи с так называемым проектом «Суперлиги», – говорится в заявлении организации.

    • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Источник: сайт УЕФА

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    12.05.2021 17:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 мая 2021, 17:13

      Вляпались в историю, теперь долго придется отмываться.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 мая 2021, 10:37

      Где бы эту нормативно-правовую базу вкратце прочитать)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 мая 2021, 07:59

      ещё 20 раз будут всякие апелляции подавать, это надолго

      1
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      Рейтинг: +292

      DyadyaWel > Cules2013 13 мая 2021, 08:45

      Ну учитывая что ЛЧ это турнир сугубо УЕФА вряд-ли это трио сможет чего-то положительного добиться. Их смогут смело выкинуть, тем более они сами от ЧЛ отказались.

      1
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DyadyaWel 13 мая 2021, 10:27

      думаю, что Лапорта попытается отмазаться тем пунктом, что сосьос не голосовали за вход в Суперлигу, а поэтому Барса там чисто символически числится. А Реал и Юве - это да...

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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 12 мая 2021, 21:46

      явно будут долгие разбирательства

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