УЕФА откроет дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги

УЕФА объявил о начале дисциплинарного расследования из-за участия «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» в Суперлиге.

«В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования по делу о потенциальном нарушении нормативно-правовой базы УЕФА со стороны «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за связи с так называемым проектом «Суперлиги», – говорится в заявлении организации.