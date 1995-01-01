Аршавин: «Зенит» категорически против Суперлиги. Но раз запрос пошел, значит, нужно что-то менять»

НЕдоумок... Больше нечего сказать)))
Пинал ногами ещё интересно было...Ну...чё пасть-то двинул разевать?
Обучился чему? Экономике? Социологии?
Зюбо № 2...
Директор молодежного департамента «Зенита» Андрей Аршавин рассказал об отношении клуба из Санкт-Петербурга к Суперлиге.
«Зенит» категорически против Суперлиги, высказывания всего нашего футбольного бомонда были такими.
Почему это плохая идея? Футбол выигрывает от того, что все игроки и клубы подчинены двум органам: ФИФА и УЕФА. Всe очень четко, один календарь, структура.
С такой же проблемой столкнулся баскетбол. Я думаю, что футбол так или иначе придет к подобной системе, но она должна быть подчинена или УЕФА, или ФИФА.
Решение больших клубов было основано на желании больше зарабатывать, финансовые интересы пересеклись со спортом, и я, конечно, рад, что спорт выиграл в этом поединке. Но раз запрос пошел – это сигнал о том, что что-то надо менять», – сказал Аршавин.
- Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- Из Суперлиги не вышли «Реал», «Барселона» и «Ювентус».