Аршавин: «Зенит» категорически против Суперлиги. Но раз запрос пошел, значит, нужно что-то менять»

Директор молодежного департамента «Зенита» Андрей Аршавин рассказал об отношении клуба из Санкт-Петербурга к Суперлиге.

«Зенит» категорически против Суперлиги, высказывания всего нашего футбольного бомонда были такими.

Почему это плохая идея? Футбол выигрывает от того, что все игроки и клубы подчинены двум органам: ФИФА и УЕФА. Всe очень четко, один календарь, структура.

С такой же проблемой столкнулся баскетбол. Я думаю, что футбол так или иначе придет к подобной системе, но она должна быть подчинена или УЕФА, или ФИФА.

Решение больших клубов было основано на желании больше зарабатывать, финансовые интересы пересеклись со спортом, и я, конечно, рад, что спорт выиграл в этом поединке. Но раз запрос пошел – это сигнал о том, что что-то надо менять», – сказал Аршавин.