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    Аршавин: «Зенит» категорически против Суперлиги. Но раз запрос пошел, значит, нужно что-то менять»

    Директор молодежного департамента «Зенита» Андрей Аршавин рассказал об отношении клуба из Санкт-Петербурга к Суперлиге.

    «Зенит» категорически против Суперлиги, высказывания всего нашего футбольного бомонда были такими.

    Почему это плохая идея? Футбол выигрывает от того, что все игроки и клубы подчинены двум органам: ФИФА и УЕФА. Всe очень четко, один календарь, структура.

    С такой же проблемой столкнулся баскетбол. Я думаю, что футбол так или иначе придет к подобной системе, но она должна быть подчинена или УЕФА, или ФИФА.

    Решение больших клубов было основано на желании больше зарабатывать, финансовые интересы пересеклись со спортом, и я, конечно, рад, что спорт выиграл в этом поединке. Но раз запрос пошел – это сигнал о том, что что-то надо менять», – сказал Аршавин.

    • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Из Суперлиги не вышли «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3970

      solodealer 6 минут назад

      НЕдоумок... Больше нечего сказать)))
      Пинал ногами ещё интересно было...Ну...чё пасть-то двинул разевать?
      Обучился чему? Экономике? Социологии?
      Зюбо № 2...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5226

      Cleaner 45 минут назад

      А что, Зенита кто то звал в Суперлигу? Что попусту языком молоть, Андрюша?..(

      2
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      Рейтинг: +5687

      playsh > Cleaner 10 минут назад

      Андрюшка-болтушка...

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      Рейтинг: +3970

      solodealer > Cleaner 5 минут назад

      !!))++

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      Рейтинг: +12121

      Skull_Boy 1 час назад

      Да вас туда в жизни никто не позовет и как показала практика вы полнейшие л0хи, раз клуб из первой корзины так обосрался

      2
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      Рейтинг: +2225

      Алехсбургер. 1 час назад

      менять надо спонсора.
      Мэй би "Красный треугольник","Фабрика Володарского".
      на худой конец..BELWEST.
      И все отстанут,Андрюха...
      И это будут уже их проблемы.

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