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  • Аршавин: «Зенит» категорически против Суперлиги. Но раз запрос пошел, значит, нужно что-то менять»

Аршавин: «Зенит» категорически против Суперлиги. Но раз запрос пошел, значит, нужно что-то менять»

11 мая 2021, 19:57
11

Директор молодежного департамента «Зенита» Андрей Аршавин рассказал об отношении клуба из Санкт-Петербурга к Суперлиге.

«Зенит» категорически против Суперлиги, высказывания всего нашего футбольного бомонда были такими.

Почему это плохая идея? Футбол выигрывает от того, что все игроки и клубы подчинены двум органам: ФИФА и УЕФА. Всe очень четко, один календарь, структура.

С такой же проблемой столкнулся баскетбол. Я думаю, что футбол так или иначе придет к подобной системе, но она должна быть подчинена или УЕФА, или ФИФА.

Решение больших клубов было основано на желании больше зарабатывать, финансовые интересы пересеклись со спортом, и я, конечно, рад, что спорт выиграл в этом поединке. Но раз запрос пошел – это сигнал о том, что что-то надо менять», – сказал Аршавин.

  • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • Из Суперлиги не вышли «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (11)
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Алехсбургер.
1620754630
менять надо спонсора. Мэй би "Красный треугольник","Фабрика Володарского". на худой конец..BELWEST. И все отстанут,Андрюха... И это будут уже их проблемы.
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Skull_Boy
1620754788
Да вас туда в жизни никто не позовет и как показала практика вы полнейшие л0хи, раз клуб из первой корзины так обосрался
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vitvik
1620769363
«Тамбов» тоже Суперлигу не приветствует.
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inzek
1620772081
а их кто-то звал? с какого х рена они против?
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Hektor 84
1620862401
Очнись Андрюша и приди в себя! Зенит туда ни кто и не звал и даже не собирались. Топ клубам Европы вообще пох на Россию. Они вообще не заинтересованы в играх с российскими клубами и клубами из восточной Европы и Скандинавии. Им проще и выгодней играть узким кругом и летать на игры на не большие расстояния. Тем более один из спонсоров ЛЧ Газпром, а у суперлиги американский банк. Но банк то предлагает больше бабла, потому супер клубам по куй и на хаспром! Гундявому газовое бабло задурманило разум)))
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