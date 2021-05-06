Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Mundo Deportivo: Неймар приостановил переговоры с «ПСЖ» из-за желания Месси остаться в «Барселоне»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Барселоне».

    По информации Mundo Deportivo, бразилец приостановил переговоры с «ПСЖ», узнав о желании капитана «Барселоны» Лионеля Месси остаться в клубе.

    Неймар хочет снова играть вместе с Месси и думает над возвращением в каталонский клуб.

    Ранее стало известно, что «Барселона» уведомила «ПСЖ» о намерении вступить в переговоры с Неймаром.

    • «ПСЖ» не намерен продавать Неймара.
    • Контракт бразильца с французским клубом истекает в июне 2022 года.
    • Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85385
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru