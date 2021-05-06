Mundo Deportivo: Неймар приостановил переговоры с «ПСЖ» из-за желания Месси остаться в «Барселоне»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации Mundo Deportivo, бразилец приостановил переговоры с «ПСЖ», узнав о желании капитана «Барселоны» Лионеля Месси остаться в клубе.

Неймар хочет снова играть вместе с Месси и думает над возвращением в каталонский клуб.

Ранее стало известно, что «Барселона» уведомила «ПСЖ» о намерении вступить в переговоры с Неймаром.