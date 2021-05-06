Mundo Deportivo: Неймар приостановил переговоры с «ПСЖ» из-за желания Месси остаться в «Барселоне»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Барселоне».
По информации Mundo Deportivo, бразилец приостановил переговоры с «ПСЖ», узнав о желании капитана «Барселоны» Лионеля Месси остаться в клубе.
Неймар хочет снова играть вместе с Месси и думает над возвращением в каталонский клуб.
Ранее стало известно, что «Барселона» уведомила «ПСЖ» о намерении вступить в переговоры с Неймаром.
- «ПСЖ» не намерен продавать Неймара.
- Контракт бразильца с французским клубом истекает в июне 2022 года.
- Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.
Источник: Mundo Deportivo