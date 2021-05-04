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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» благодаря дублю Мареза и вышел в финал турнира

    «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира по сумме двух матчей.

    Дубль оформил полузащитник хозяев Рияд Марез. На 69-й минуте красную карточку получил вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария.

    «Манчестер Сити» впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. Английский клуб встретится с победителем пары «Челси»«Реал».

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

    Манчестер Сити (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Марез, 11; 2:0 – Марез, 63.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Стоунс, Диаш, Уокер, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Жезус, 82), Фоден (Агуэро, 85), Бернарду Силва (Стерлинг, 82), Марез.

    «ПСЖ»: Навас, Диалло (Баккер, 83), Кимпембе, Маркиньос, Флоренци (Дагба, 75), Верратти, Паредес (Данило, 75), Эррера (Дракслер, 62), Ди Мария, Икарди (Кен, 62), Неймар.

    Предупреждения: Зинченко, 72; Де Брюйне, 74 – Эррера, 22; Верратти, 71; Кимпембе, 87; Данило, 89.

    Удаления: нет – Ди Мария, 69.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2021 23:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3555

      Fusballer 1 час назад

      Гвардиола практически доказал, что готов тренировать Спартак. Надеюсь, переговоры пройдут успешно.

      1
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      Рейтинг: +13527

      JTherry 1 час назад

      все закономерно, МанСити сильнее парижан, это было заметно еще в первом матче, у Пепа классная команда, достойная финала ЛЧ, впервые!!!) от бессилия Ди Мария еще и психовать начал, не помогло...

      0
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      Рейтинг: +6983

      GoLenaStop 1 час назад

      Это не футбол - это балет с мячом. Пропеддераская, продажная хня!

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      Рейтинг: -1849

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      По ходу Мансити и в финале выиграют.

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