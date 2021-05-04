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  • Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» благодаря дублю Мареза и вышел в финал турнира

Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» благодаря дублю Мареза и вышел в финал турнира

4 мая 2021, 23:54
6

«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира по сумме двух матчей.

Дубль оформил полузащитник хозяев Рияд Марез. На 69-й минуте красную карточку получил вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария.

«Манчестер Сити» впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. Английский клуб встретится с победителем пары «Челси»«Реал».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Манчестер Сити (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Марез, 11; 2:0 – Марез, 63.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Стоунс, Диаш, Уокер, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Жезус, 82), Фоден (Агуэро, 85), Бернарду Силва (Стерлинг, 82), Марез.

«ПСЖ»: Навас, Диалло (Баккер, 83), Кимпембе, Маркиньос, Флоренци (Дагба, 75), Верратти, Паредес (Данило, 75), Эррера (Дракслер, 62), Ди Мария, Икарди (Кен, 62), Неймар.

Предупреждения: Зинченко, 72; Де Брюйне, 74 – Эррера, 22; Верратти, 71; Кимпембе, 87; Данило, 89.

Удаления: нет – Ди Мария, 69.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Манчестер Сити ПСЖ
Комментарии (6)
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GoLenaStop
1620162116
Это не футбол - это балет с мячом. Пропеддераская хня!
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JTherry
1620162272
все закономерно, МанСити сильнее парижан, это было заметно еще в первом матче, у Пепа классная команда, достойная финала ЛЧ, впервые!!!) от бессилия Ди Мария еще и психовать начал, не помогло...
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Fusballer
1620163166
Гвардиола практически доказал, что готов тренировать Спартак. Надеюсь, переговоры пройдут успешно.
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zigbert
1620196029
Первые 10 минут французы провели в атаке но потом все встало на свои места. Все же на ПСЖ сказалось отсутствие Мбаппе. Во втором тайме игра накалилась и голландскому арбитру с трудом удавалось сдерживать игроков. Зинченко провел пожалуй лучший матч за Ман Сити.
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Masteralex
1620199472
без Мбаппе и с Неймаром ПСЖ вообще никакой, а когда Неймар смотрел с трибуны и Мбаппе был на поле всех рвали, выводы очевидны, нафиг эту балерину
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Старикан
1620202042
ПСЖ сдулся... Жалко было на них смотреть, когда по несколько минут даже мяч не могли отобрать у сити...
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