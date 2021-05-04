Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» благодаря дублю Мареза и вышел в финал турнира

«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира по сумме двух матчей.

Дубль оформил полузащитник хозяев Рияд Марез. На 69-й минуте красную карточку получил вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария.

«Манчестер Сити» впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. Английский клуб встретится с победителем пары «Челси» – «Реал».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Манчестер Сити (Англия) – ПСЖ (Франция) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Марез, 11; 2:0 – Марез, 63.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Стоунс, Диаш, Уокер, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Жезус, 82), Фоден (Агуэро, 85), Бернарду Силва (Стерлинг, 82), Марез.

«ПСЖ»: Навас, Диалло (Баккер, 83), Кимпембе, Маркиньос, Флоренци (Дагба, 75), Верратти, Паредес (Данило, 75), Эррера (Дракслер, 62), Ди Мария, Икарди (Кен, 62), Неймар.

Предупреждения: Зинченко, 72; Де Брюйне, 74 – Эррера, 22; Верратти, 71; Кимпембе, 87; Данило, 89.

Удаления: нет – Ди Мария, 69.

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