Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020

Временный пассажир этот Олич в ЦСКА.
Да ещё и потеря времени для команды.
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука станет ассистентом главного тренера сборной Хорватии Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы.
«Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко.
Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам», – сообщил президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер.
- Ранее из тренерского штаба сборной Хорватии ушел Ивица Олич. Он возглавил ЦСКА.
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.