Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука станет ассистентом главного тренера сборной Хорватии Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы.

«Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко.

Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам», – сообщил президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер.