Зинченко, Де Брюйне и Марез – в старте «Манчестер Сити». Ди Мария, Паредес и Икарди выйдут у «ПСЖ»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «ПСЖ» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Стоунс, Диаш, Уокер, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Фоден, Бернарду Силва, Марез.
«ПСЖ»: Навас, Диалло, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци, Верратти, Паредес, Эррера, Ди Мария, Икарди, Неймар.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по московскому времени.
- В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» со счетом 2:1.
- Английский клуб может впервые в истории выйти в финал ЛЧ.
Источник: сайт УЕФА