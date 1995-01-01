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    Зинченко, Де Брюйне и Марез – в старте «Манчестер Сити». Ди Мария, Паредес и Икарди выйдут у «ПСЖ»

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «ПСЖ» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Стоунс, Диаш, Уокер, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Фоден, Бернарду Силва, Марез.

    «ПСЖ»: Навас, Диалло, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци, Верратти, Паредес, Эррера, Ди Мария, Икарди, Неймар.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» со счетом 2:1.
    • Английский клуб может впервые в истории выйти в финал ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +104

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      Сити должен входить в финал. Тем более Мбаппе в запасе

      1
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      Рейтинг: +10782

      DeStar 1 час назад

      сушка от сити , 0-0 или 1-1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1043

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Буду болеть за ТСЖ. Как за более слабую сегодня )) МС и так "в порядке". Надеюсь, что игра будет держать в напряжении до самого окончания

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      Рейтинг: +7847

      NewLife 1 час назад

      Думаю, сегодня ПСЖ возьмет верх.

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