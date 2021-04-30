Фетисов : «Слитая информация о зарплате Газизова в «Спартаке» – это фейк»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на опубликованные данные о зарплате бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«На слитом документе отсутствует подпись и печать. Я уже говорил, что часть слитой информации – это фейк», – сказал Фетисов.