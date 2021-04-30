Фетисов : «Слитая информация о зарплате Газизова в «Спартаке» – это фейк»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на опубликованные данные о зарплате бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.
«На слитом документе отсутствует подпись и печать. Я уже говорил, что часть слитой информации – это фейк», – сказал Фетисов.
- По информации телеграм-канала Black Mirror, функционер зарабатывал в московском клубе 7 миллионов 660 тысяч 920 рублей в месяц.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
Источник: Sport24