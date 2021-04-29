«Манчестер Сити» – первая команда АПЛ, победившая не менее десяти раз в одном розыгрыше ЛЧ

«Манчестер Сити» на выезде переиграл «ПСЖ» со счетом 2:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Для команды Хосепа Гвардиолы это десятая победа в текущем розыгрыше главного еврокубка.

«Сити» стал первым клубом АПЛ, выигравшим десять матчей за один сезон ЛЧ с тех пор, как турнир начал проводиться в нынешнем формате, то есть с сезона-2003/2004.

Впервые за 51 год английская команда победила в шести матчах ЛЧ/КЧ подряд

«Манчестер Сити» ни разу не проиграл в четырех очных встречах с «ПСЖ»