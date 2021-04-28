Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «ПСЖ», Зинченко сделал ассист

«Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов победил «ПСЖ», несмотря на то что уступал в счете. Решающий гол забил Рияд Марез.

Голевым пасом отметился футболист сборной Украины Александр Зинченко.

«ПСЖ» в своей истории забил в полуфинале Лиги чемпионов четыре гола. Во всех поучаствовал Анхель Ди Мария (три раза ассистировал, один раз забил).

«ПСЖ» не смог выиграть в четырех последних матчах против «Манчестер Сити» в еврокубках.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

ПСЖ (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Маркиньос, 15; 1:1 – Де Брюйне, 64; 1:2 – Марез, 71.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер, Паредес (Эррера, 83), Гуйе, Ди Мария (Данилу, 80), Верратти, Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Диаш, Канселу (Зинченко, 61), Б. Силва, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Марез, Фоден.

Предупреждения: Паредес, 70; Неймар, 74 – Канселу, 31; Де Брюйне, 86.

Удаления: Гуйе, 77 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов