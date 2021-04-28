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  • Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «ПСЖ», Зинченко сделал ассист

Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «ПСЖ», Зинченко сделал ассист

28 апреля 2021, 23:52
27

«Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов победил «ПСЖ», несмотря на то что уступал в счете. Решающий гол забил Рияд Марез.

Голевым пасом отметился футболист сборной Украины Александр Зинченко.

«ПСЖ» в своей истории забил в полуфинале Лиги чемпионов четыре гола. Во всех поучаствовал Анхель Ди Мария (три раза ассистировал, один раз забил).

«ПСЖ» не смог выиграть в четырех последних матчах против «Манчестер Сити» в еврокубках.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

ПСЖ (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Маркиньос, 15; 1:1 – Де Брюйне, 64; 1:2 – Марез, 71.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер, Паредес (Эррера, 83), Гуйе, Ди Мария (Данилу, 80), Верратти, Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Диаш, Канселу (Зинченко, 61), Б. Силва, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Марез, Фоден.

Предупреждения: Паредес, 70; Неймар, 74 – Канселу, 31; Де Брюйне, 86.

Удаления: Гуйе, 77 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига ПСЖ Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (27)
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житель СПб
1619643274
И все таки они перевернули матч, забив два замечательных гола! Браво, МанСити!
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portero
1619643399
МС совсем хороший результат. Вот здесь была прямая нога, а не то что увидели "прямую ногу" у Ахметова....
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Cules2013
1619643566
Временами Сити был лучше, временами ПСЖ. Сити чуток больше повезло с реализацией. Скорости высокие, а сколько борьбы и подкатов. Вот это я понимаю полуфинал ЛЧ. Гуйе наконец-то удалили. Он грубый игрок, но судьи его чего-то прощают часто.
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JTherry
1619643573
МанСити во втором тайме играл очень убедительно, с отличными ударами Де Брюйне и Мареза, и по праву добыл волевую победу!!! похоже, нас ждет английский финал - МС против Челси...
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Боцман59rus
1619643678
Ничего не имею против каждой из команд в отдельности, но английский финал... нет уж, увольте
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teodogat
1619645766
Чёт Парижу не бегалось так легко по флангам и по центру с середины поля на вратаря, Мбапе так не финтилось в штрафной как с Боатенгами всякими пенсионными. Я к тому что ничего суперского в ПСЖ этом нету, просто если дырявая защита, так они всегда герои.
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DeStar
1619646510
хз, псж нравился больше, второй там сити, конечно, потянулся в игру, ну оно и понятно при 1-0 то. Но блин, сити на 2 гола не наиграл. Но это футбол. Псж тоже мог бы во втором тайме побегать, а уже и не старались сами.Думаю сити в финале. 1-2 в гостях - задел хороший. лучше всего сити умеет держать мяч, когда им это надо
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almanev
1619674267
Это ж где там Зинченко голевым пасом отметился? Де Брюйне от него мяч получил перед голом? Ну так себе достижение
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NewLife
1619680235
Как вам удаление - прямая нога в ахилл, и без всяких варов: просим выйти вон.
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zigbert
1619684734
Ман Сити заслужил победу, как бы ни говорили. С обоих сторон получился закрытый футбол но Ман Сити играл в гостях и им это простительно. После забитого гола показалось что ПСЖ разовьет успех, однако Ман Сити пришел в себя и начал применять свою игру. Для французов еще не все потеряно но в ответной игре придется показывать супер-результативную игру. Хотя это будет сложной задачей.
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