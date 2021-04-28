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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «ПСЖ», Зинченко сделал ассист

    «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов победил «ПСЖ», несмотря на то что уступал в счете. Решающий гол забил Рияд Марез.

    Голевым пасом отметился футболист сборной Украины Александр Зинченко.

    «ПСЖ» в своей истории забил в полуфинале Лиги чемпионов четыре гола. Во всех поучаствовал Анхель Ди Мария (три раза ассистировал, один раз забил).

    «ПСЖ» не смог выиграть в четырех последних матчах против «Манчестер Сити» в еврокубках.

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

    ПСЖ (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Маркиньос, 15; 1:1 – Де Брюйне, 64; 1:2 – Марез, 71.

    «Пари Сен-Жермен»: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер, Паредес (Эррера, 83), Гуйе, Ди Мария (Данилу, 80), Верратти, Неймар, Мбаппе.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Диаш, Канселу (Зинченко, 61), Б. Силва, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Марез, Фоден.

    Предупреждения: Паредес, 70; Неймар, 74 – Канселу, 31; Де Брюйне, 86.

    Удаления: Гуйе, 77 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2021 23:52
    Комментарии14
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      Рейтинг: +138

      teodogat 4 минуты назад

      Чёт Парижу не бегалось так легко по флангам и по центру с середины поля на вратаря, Мбапе так не финтилось в штрафной как с Боатенгами всякими пенсионными. Я к тому что ничего суперского в ПСЖ этом нету, просто если дырявая защита, так они всегда герои.

      0
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      Рейтинг: -920

      СуперПАВ9 16 минут назад

      Вспомните как сити отлител от Монако в ответном матче

      0
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      Рейтинг: +21884

      Боцман59rus 39 минут назад

      Ничего не имею против каждой из команд в отдельности, но английский финал... нет уж, увольте

      0
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      Рейтинг: +11874

      Cules2013 > Боцман59rus 30 минут назад

      А лучше, чтобы кризисный Реал, ходящий пешком, и выигрывающий на опыте и классе отдельных исполнителей? Или вы за ПСЖ?
      Я тоже не хочу английский финал, но, кажется, по-другому уже никак.

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      Рейтинг: -1858

      Вот оно чё Михалыч > Боцман59rus 24 минуты назад

      А почему не английский финал ? В АПЛ все ровно идет.В данный момент лучший чемпионат в Европе.

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      Рейтинг: -920

      СуперПАВ9 > Cules2013 15 минут назад

      Грохнем твою сити

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      Рейтинг: +13336

      JTherry 41 минуту назад

      МанСити во втором тайме играл очень убедительно, с отличными ударами Де Брюйне и Мареза, и по праву добыл волевую победу!!! похоже, нас ждет английский финал - МС против Челси...

      2
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      Рейтинг: +11874

      Cules2013 41 минуту назад

      Временами Сити был лучше, временами ПСЖ. Сити чуток больше повезло с реализацией. Скорости высокие, а сколько борьбы и подкатов. Вот это я понимаю полуфинал ЛЧ.
      Гуйе наконец-то удалили. Он грубый игрок, но судьи его чего-то прощают часто.

      1
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      Рейтинг: +3755

      TOMSON 42 минуты назад

      Хорош Сити, ничего не скажешь. Планомерно и хладнокровно придавил и своё получил. Вроде и голы ПСЖ себе сами привезли, но сказать что они не логичны язык не повернётся.
      ПСЖ нужно быть смелее и пытаться забирать мяч под контроль. Пронято, что проще сказать чем сделать. В любом случае ПСЖ ещё поборется и Сити ничего себе не гарантировал.
      Ответка будет огонь!

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      Рейтинг: -920

      СуперПАВ9 43 минуты назад

      Нечего битва проиграна но сражение нет

      -1
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      Рейтинг: -920

      СуперПАВ9 43 минуты назад

      Надо было судье быть последовательнее и удалять рыжего

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      Рейтинг: +138

      teodogat > СуперПАВ9 8 минут назад

      За что, за то что он не могу уже остановится, всеми силами пытался избежать столкновения, но все таки налетел? Не сравнивай х..й с пальцем, когда черный со всей дури рубанул прямой ногой сзади по ахилу...

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      Рейтинг: +46923

      portero 44 минуты назад

      МС совсем хороший результат.
      Вот здесь была прямая нога, а не то что увидели "прямую ногу" у Ахметова....

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      Рейтинг: +7004

      житель СПб 46 минут назад

      И все таки они перевернули матч, забив два замечательных гола! Браво, МанСити!

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