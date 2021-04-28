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ФНЛ. «Крылья Советов» разгромили «Торпедо», «Нижний Новгород» проиграл «Енисею» и другие результаты

28 апреля 2021, 23:42
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Финалист Кубка России «Крылья Советов» разгромили дома «Торпедо». При этом команда Александра Бородюка забила первой.

«Нижний Новгород» после поражения от «Енисея» отдалился от лидирующей двойки. «Алания» укрепилась в зоне переходных матчей.

Первенство ФНЛ. 39-й тур

Спартак-2 (Москва) – Факел (Воронеж) – 3:5 (2:2)

Голы: 0:1 – Мазуров, 4; 1:1 – Игнатов, 13; 2:1 – Мельников, 32; 2:2 – Замалиев, 43; 3:2 – Роша, 50; 3:3 – Пейчинович, 60 (с пенальти); 3:4 – Пейчинович, 79; 3:5 – Акбашев, 90+3.

Удаления: Денисов, 63 (вторая ж.к.) – нет.

Томь (Томск) – Чайка (Песчанокопское) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лапшов, 18; 2:0 – Косарев, 49; 3:0 – Дмитриев, 69.

Иртыш (Омск) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мануйлов, 30; 1:1 – Визнович, 41 (с пенальти); 1:2 – Базелюк, 90+1.

Удаления: нет – Квеквескири, 78 (вторая ж.к.).

Алания (Владикавказ) – Краснодар-2 (Краснодар) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Магомедов, 26; 2:0 – Гиоргобиани, 67; 2:1 – Кутовой, 90; 3:1 – Хадарцев, 90+1.

Волгарь (Астрахань) – Шинник (Ярославль) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Локтионов, 20; 1:1 – Игнатенко, 53.

Удаления: Белоус, 42 (вторая ж.к.) – Игнатович, 13.

Динамо (Брянск) – Велес (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дибиргаджиев, 56.

Крылья Советов (Москва) – Торпедо (Москва) – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Баланюк, 19; 1:1 – Сарвели, 40; 2:1 – Кабутов, 42; 3:1 – Сергеев, 56; 4:1 – Сергеев, 62; 5:1 – Евдокимов, 68 (в свои ворота).

Удаления: нет – Магаль, 26 (вторая ж.к.).

Нефтехимик (Нижнекамск) – Балтика (Калининград) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кленкин, 34; 1:1 – Маркин, 45+1 (с пенальти); 2:1 – Макарчук, 66 (в свои ворота).

Удаления: Калачев, 73 (вторая ж.к.) – нет.

Текстильщик (Иваново) – Акрон (Тольятти) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гираев, 61; 0:2 – Гираев, 87 (с пенальти).

Нижний Новгород – Енисей (Красноярск) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кичин, 15 (с пенальти); 0:2 – Цховребов, 30; 1:2 – Шумских, 90+3.

Чертаново (Москва) – Оренбург – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Воробьев, 15; 0:2 – Воробьев, 57; 1:2 – Канищев, 64; 1:3 – Воробьев, 72; 2:3 – Левин, 90.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Спартак-2 Спартак Факел Томь Чайка Иртыш СКА-Хабаровск Алания Краснодар Краснодар-2 Волгарь Шинник Динамо Бр Велес Крылья Советов Торпедо Нефтехимик Балтика Текстильщик Акрон Нижний Новгород Енисей Чертаново Оренбург
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Dr.Metal
1619690342
Нижний похоже намеренно сливается
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