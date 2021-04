«Вдохновляющая история. Сапир Берман, мы с тобой!» УЕФА – о первом арбитре-трансгендере

УЕФА выступил с поддержкой первого футбольного арбитра-трансгендера Сапир Берман.

«Вдохновляющая история, которая подчеркивает, что футбола – открытая игра. Молодец, Сапир Берман, мы с тобой!» – говорится в твиттере УЕФА.

An inspirational story that highlights football's spirit of inclusiveness. Well done Sapir Berman, we're with you! https://t.co/EwndWGeSlk