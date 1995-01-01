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    Неймар: «Моя главная цель – Лига чемпионов»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    «Это будет тяжелый матч. «Сити» – прекрасный соперник. Это будут тяжелые игры, как были и до этого, но мы снова постараемся показать свой лучший футбол. Я чувствую себя великолепно, я счастлив и сделаю все, чтобы помочь команде выйти в финал.

    Мы играем лучше и лучше. В прошлом году мы уступили в финале, в этом сделаем все, чтобы выиграть трофей. Мы кропотливо работаем в этом направлении.

    В начале сезона я сказал, что моя главная цель – это Лига чемпионов. Мы действительно хотим выиграть этот турнир. В прошлом году уступили в финале. В этом сезоне мы очень прибавили и продолжаем прогрессировать.

    Мы обыграли «Баварию» и сделаем все возможное, чтобы пройти «Манчестер Сити». Я чувствую себя хорошо физически и психологически. Сделаю все, на что способен как профессионал, чтобы мы одержали победу», – сказал бразилец.

    • «ПСЖ» примет «Сити» в среду в 22:00 мск.
    • Ответный матч состоится через неделю в Англии.
    • Неймар один раз в карьере выигрывал ЛЧ – в 2015 году в составе «Барселоны».

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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