Неймар: «Моя главная цель – Лига чемпионов»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Это будет тяжелый матч. «Сити» – прекрасный соперник. Это будут тяжелые игры, как были и до этого, но мы снова постараемся показать свой лучший футбол. Я чувствую себя великолепно, я счастлив и сделаю все, чтобы помочь команде выйти в финал.

Мы играем лучше и лучше. В прошлом году мы уступили в финале, в этом сделаем все, чтобы выиграть трофей. Мы кропотливо работаем в этом направлении.

В начале сезона я сказал, что моя главная цель – это Лига чемпионов. Мы действительно хотим выиграть этот турнир. В прошлом году уступили в финале. В этом сезоне мы очень прибавили и продолжаем прогрессировать.

Мы обыграли «Баварию» и сделаем все возможное, чтобы пройти «Манчестер Сити». Я чувствую себя хорошо физически и психологически. Сделаю все, на что способен как профессионал, чтобы мы одержали победу», – сказал бразилец.