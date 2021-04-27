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  • Агент Миранчука: «С «Зенитом» я не контактировал. Алексей хочет заиграть в «Аталанте»

Агент Миранчука: «С «Зенитом» я не контактировал. Алексей хочет заиграть в «Аталанте»

27 апреля 2021, 14:45
5

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопросы о будущем своего клиента.

– Правда, что «Зенит» хотел бы Алексея Миранчука?

– Ко мне никто не обращался. С «Зенитом» не контактировал. Слышал только из прессы.

Чего хочет сам Алексей?

– Он сам хочет заиграть и он заиграет.

– Но если объективно, это очень сложно – выбить Малиновского из состава.

– Но это жизнь, это работа. Алексей знал, на что шел. Он борется. Высокая конкуренция, он борется. Духом не падает. Нет пессимизма. Нет гадких настроений.

  • Миранчук перешел в «Аталанту» в прошлом году за 14,5 миллиона евро.
  • Россиянин забил шесть голов и сделал один ассист в 26 матчах.

Семин – о Миранчуке в «Аталанте»: «Все, что Алексею дается в плане времени, он отлично использует»

Источник: «РБ-Спорт»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (5)
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paracetamol
1619524075
Правильно, что не контактировал. У Зенита п-з куда лучше, даже Сутормин сидит на лавке и редко выходит!
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Вомбат
1619543785
В Аталанте он вряд ли станет игроком основы, но я надеюсь, что для него подберут подходящую аренду. Думаю, что его даже могут купить, миллионов 10 евро он все-таки стоит. Сравнения с Суторминым в комментарии я не понял -- если это юмор, то слишком тонкий для меня.
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zigbert
1619613993
Алексей уже кое чем отметился. Не все так плохо. Конкуренция? - а как же без нее.
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