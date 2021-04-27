Агент Миранчука: «С «Зенитом» я не контактировал. Алексей хочет заиграть в «Аталанте»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопросы о будущем своего клиента.

– Правда, что «Зенит» хотел бы Алексея Миранчука?

– Ко мне никто не обращался. С «Зенитом» не контактировал. Слышал только из прессы.

Чего хочет сам Алексей?

– Он сам хочет заиграть и он заиграет.

– Но если объективно, это очень сложно – выбить Малиновского из состава.

– Но это жизнь, это работа. Алексей знал, на что шел. Он борется. Высокая конкуренция, он борется. Духом не падает. Нет пессимизма. Нет гадких настроений.

Миранчук перешел в «Аталанту» в прошлом году за 14,5 миллиона евро.

Россиянин забил шесть голов и сделал один ассист в 26 матчах.

Семин – о Миранчуке в «Аталанте»: «Все, что Алексею дается в плане времени, он отлично использует»