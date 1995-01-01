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    Агент Миранчука: «С «Зенитом» я не контактировал. Алексей хочет заиграть в «Аталанте»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопросы о будущем своего клиента.

    – Правда, что «Зенит» хотел бы Алексея Миранчука?

    – Ко мне никто не обращался. С «Зенитом» не контактировал. Слышал только из прессы.

    Чего хочет сам Алексей?

    – Он сам хочет заиграть и он заиграет.

    – Но если объективно, это очень сложно – выбить Малиновского из состава.

    – Но это жизнь, это работа. Алексей знал, на что шел. Он борется. Высокая конкуренция, он борется. Духом не падает. Нет пессимизма. Нет гадких настроений.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» в прошлом году за 14,5 миллиона евро.
    • Россиянин забил шесть голов и сделал один ассист в 26 матчах.

    Семин – о Миранчуке в «Аталанте»: «Все, что Алексею дается в плане времени, он отлично использует»

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10716

      paracetamol 50 минут назад

      Правильно, что не контактировал. У Зенита п-з куда лучше, даже Сутормин сидит на лавке и редко выходит!

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