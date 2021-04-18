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  • Аршавин: «Захарян – самый талантливый в РПЛ. Даже не скажу, какие у него есть минусы»

Аршавин: «Захарян – самый талантливый в РПЛ. Даже не скажу, какие у него есть минусы»

18 апреля 2021, 08:54
6

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

«Он берет мяч и идет на трех-четырех соперников. Он не боится и тащит. Это техничный и легкий игрок. Молодым футболистам свойственна эта бесшабашность, лет через 10 он был не пошел так на четверых.

Пока он заслуженно играет, все исполняет. Даже не скажу, какие у него есть минусы. На мой взгляд, он не самый талантливый в России, но в РПЛ – да. Талант у Захаряна есть, но вопрос в том, насколько он его реализует.

Тот же Кокорин, у которого тоже есть талант, но реализовал ли он его за последние десять лет? Он и так был заметным игроком для РПЛ, но по своему потенциалу он мог играть лучше. Поэтому, посмотрим, как свой талант реализует Захарян», – сказал Аршавин.

  • С 2017 года хавбек находится в системе «Динамо».
  • Британская газета The Guardian включила россиянина в топ-60 лучших игроков 2003 года рождения.
  • В текущем сезоне РПЛ он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 8 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Аршавин Андрей Захарян Арсен
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1618728399
Про Чалова, Игнатьева и Шапи тоже дифирамбы пели, а оказались разовым продуктом
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paracetamol
1618731174
Талантливых много, но вот как они пройдут огонь, воду и, особливо, медные трубы неизвестно!
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сштык
1618733644
парню расти и не поймать звезду, лучше сверкать в полной мере и добиться большего чем все наши "таланты" в последние годы.
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Hektor 84
1618943227
Отстаньте от парня со своими дифирамбами! Аршавин от зависти лопнет!
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