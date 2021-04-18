Аршавин: «Захарян – самый талантливый в РПЛ. Даже не скажу, какие у него есть минусы»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

«Он берет мяч и идет на трех-четырех соперников. Он не боится и тащит. Это техничный и легкий игрок. Молодым футболистам свойственна эта бесшабашность, лет через 10 он был не пошел так на четверых.

Пока он заслуженно играет, все исполняет. Даже не скажу, какие у него есть минусы. На мой взгляд, он не самый талантливый в России, но в РПЛ – да. Талант у Захаряна есть, но вопрос в том, насколько он его реализует.

Тот же Кокорин, у которого тоже есть талант, но реализовал ли он его за последние десять лет? Он и так был заметным игроком для РПЛ, но по своему потенциалу он мог играть лучше. Поэтому, посмотрим, как свой талант реализует Захарян», – сказал Аршавин.