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    Аршавин: «Захарян – самый талантливый в РПЛ. Даже не скажу, какие у него есть минусы»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

    «Он берет мяч и идет на трех-четырех соперников. Он не боится и тащит. Это техничный и легкий игрок. Молодым футболистам свойственна эта бесшабашность, лет через 10 он был не пошел так на четверых.

    Пока он заслуженно играет, все исполняет. Даже не скажу, какие у него есть минусы. На мой взгляд, он не самый талантливый в России, но в РПЛ – да. Талант у Захаряна есть, но вопрос в том, насколько он его реализует.

    Тот же Кокорин, у которого тоже есть талант, но реализовал ли он его за последние десять лет? Он и так был заметным игроком для РПЛ, но по своему потенциалу он мог играть лучше. Поэтому, посмотрим, как свой талант реализует Захарян», – сказал Аршавин.

    • С 2017 года хавбек находится в системе «Динамо».
    • Британская газета The Guardian включила россиянина в топ-60 лучших игроков 2003 года рождения.
    • В текущем сезоне РПЛ он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 8 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +98

      сштык 1 час назад

      парню расти и не поймать звезду, лучше сверкать в полной мере и добиться большего чем все наши "таланты" в последние годы.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +10635

      paracetamol 2 часа назад

      Талантливых много, но вот как они пройдут огонь, воду и, особливо, медные трубы неизвестно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11776

      Skull_Boy 3 часа назад

      Про Чалова, Игнатьева и Шапи тоже дифирамбы пели, а оказались разовым продуктом

      0
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      Рейтинг: +98

      сштык > Skull_Boy 1 час назад

      по Шапи было сразу понятно было, что есть удар , а с видением поля и читанием игры он никакой.

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