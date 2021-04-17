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  • «Локомотив» забил «Ростову» после выхода Песьякова за пределы штрафной

«Локомотив» забил «Ростову» после выхода Песьякова за пределы штрафной

17 апреля 2021, 17:27
13

В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». На четвертой минуте счет открыл игрок хозяев Франсуа Камано.

Он забил после выхода вратаря «Ростова» Сергея Песьякова за пределы штрафной. Видео доступно ниже.

  • «Локомотив» в случае победы поднимется на 2-е место.
  • «Локомотив» в официальных матчах 2021 года только побеждает.
  • «Ростов» в 2021 году провел 7 официальных матчей, победив в одном.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Песьяков Сергей
Комментарии (13)
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MaxRnD
1618669891
Пися #еровый дриблёр и точно такой же вратарь. Допуск к следующей игре только через полиграф
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Томик
1618671303
Рассчитывал, что опция Вилкова включится если хотя бы Ростов отыграется. Ан нет - решили не допускать до такого вообще. Для начала удалили. Если Ростов не поймёт - начнёт фантазировать. А кто видел за что? Матом ругался или мяч отбросил?
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Томик
1618671803
Всё, решил что на потом оставлять не вариант и поставил какую-то *****. Которую даже комментаторы Матч ТВ с трудом одобрили. Чтоб у вас всё было хорошо. И главное - у старшего маразматика Баринова.
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ростов 100/100
1618674596
Пенальти не было 100%, сам зацепился сзади ногой и упал. Красная тоже притянута за уши.
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Hektor 84
1618674934
Странный матч
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житель СПб
1618676914
И вообще, это не ошибка, это непрофессионализм. Они же профессионалы, деньги за работу получают?!
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