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    «Локомотив» забил «Ростову» после выхода Песьякова за пределы штрафной

    В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». На четвертой минуте счет открыл игрок хозяев Франсуа Камано.

    Он забил после выхода вратаря «Ростова» Сергея Песьякова за пределы штрафной. Видео доступно ниже.

    • «Локомотив» в случае победы поднимется на 2-е место.
    • «Локомотив» в официальных матчах 2021 года только побеждает.
    • «Ростов» в 2021 году провел 7 официальных матчей, победив в одном.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5259

      Томик 3 минуты назад

      Всё, решил что на потом оставлять не вариант и поставил какую-то *****. Которую даже комментаторы Матч ТВ с трудом одобрили. Чтоб у вас всё было хорошо. И главное - у старшего маразматика Баринова.

      0
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      Рейтинг: +5259

      Томик 12 минут назад

      Рассчитывал, что опция Вилкова включится если хотя бы Ростов отыграется. Ан нет - решили не допускать до такого вообще. Для начала удалили. Если Ростов не поймёт - начнёт фантазировать. А кто видел за что? Матом ругался или мяч отбросил?

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      Рейтинг: +43974

      MaxRnD 35 минут назад

      Пися #еровый дриблёр и точно такой же вратарь. Допуск к следующей игре только через полиграф

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      Рейтинг: +1634

      Play > MaxRnD 36 минут назад

      Это всё незасчитанный гол в Химках виноват!

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      Рейтинг: +43974

      MaxRnD > Play 32 минуты назад

      Что бы качественно троллить нужен мозг, а не одна куцая куриная извилина, обладателем которой ты к несчастью являешься

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      Рейтинг: +59

      TANNER > MaxRnD 13 минут назад

      Да там сто пудов к нему домой Сухина заходил и все. В этом причина

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