«Локомотив» забил «Ростову» после выхода Песьякова за пределы штрафной

В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». На четвертой минуте счет открыл игрок хозяев Франсуа Камано.
Он забил после выхода вратаря «Ростова» Сергея Песьякова за пределы штрафной. Видео доступно ниже.
- «Локомотив» в случае победы поднимется на 2-е место.
- «Локомотив» в официальных матчах 2021 года только побеждает.
- «Ростов» в 2021 году провел 7 официальных матчей, победив в одном.
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Источник: твиттер «Матч ТВ»