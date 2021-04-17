«Локомотив» забил «Ростову» после выхода Песьякова за пределы штрафной

Всё, решил что на потом оставлять не вариант и поставил какую-то *****. Которую даже комментаторы Матч ТВ с трудом одобрили. Чтоб у вас всё было хорошо. И главное - у старшего маразматика Баринова.
В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». На четвертой минуте счет открыл игрок хозяев Франсуа Камано.
Он забил после выхода вратаря «Ростова» Сергея Песьякова за пределы штрафной. Видео доступно ниже.
- «Локомотив» в случае победы поднимется на 2-е место.
- «Локомотив» в официальных матчах 2021 года только побеждает.
- «Ростов» в 2021 году провел 7 официальных матчей, победив в одном.
Вот это ошибка от Песьякова. Сергей не рассчитал прием мяча, а Камано подловил вратаря pic.twitter.com/K823mKAqmb— Матч ТВ (@MatchTV) April 17, 2021