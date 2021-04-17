«Локомотив» забил «Ростову» после выхода Песьякова за пределы штрафной

В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». На четвертой минуте счет открыл игрок хозяев Франсуа Камано.

Он забил после выхода вратаря «Ростова» Сергея Песьякова за пределы штрафной. Видео доступно ниже.

«Локомотив» в случае победы поднимется на 2-е место.

«Локомотив» в официальных матчах 2021 года только побеждает.

«Ростов» в 2021 году провел 7 официальных матчей, победив в одном.