«Интер» наметил на лето четыре трансфера, чтобы быть конкурентоспособным в Европе

Руководители «Интера» поставили задачу улучшить выступление в еврокубках в следующем сезоне по сравнению с нынешним. Для этого планируется как минимум четыре подписания на лето.

Итальянцы намерены заполучить защитника, левого крайнего защитника, полузащитника и центрального форварда.