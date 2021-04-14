«Интер» наметил на лето четыре трансфера, чтобы быть конкурентоспособным в Европе

Руководители «Интера» поставили задачу улучшить выступление в еврокубках в следующем сезоне по сравнению с нынешним. Для этого планируется как минимум четыре подписания на лето.
Итальянцы намерены заполучить защитника, левого крайнего защитника, полузащитника и центрального форварда.
- В текущем еврокубковом сезоне «Интер» не вышел из группы Лиги чемпионов.
- Сейчас миланцы с отрывом лидируют в Серии А.
- У «Интера» 2-й по стоимости состав в Серии А (618,3 миллиона евро).
Источник: твиттер FedeNerazzurra
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