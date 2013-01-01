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    «Интер» наметил на лето четыре трансфера, чтобы быть конкурентоспособным в Европе

    Руководители «Интера» поставили задачу улучшить выступление в еврокубках в следующем сезоне по сравнению с нынешним. Для этого планируется как минимум четыре подписания на лето.

    Итальянцы намерены заполучить защитника, левого крайнего защитника, полузащитника и центрального форварда.

    • В текущем еврокубковом сезоне «Интер» не вышел из группы Лиги чемпионов.
    • Сейчас миланцы с отрывом лидируют в Серии А.
    • У «Интера» 2-й по стоимости состав в Серии А (618,3 миллиона евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер FedeNerazzurra

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9599

      Hektor 84 1 час назад

      В полузащиту Канте из Челси будет супер! Слева из того же Челси Алонсо или Эмерсон.

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