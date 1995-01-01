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    90min: Тедеско – среди кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта»

    «Айнтрахт» занялся поиском нового главного тренера, который летом заменит Адольфа Хюттера.

    По информации 90min, один из кандидатов на пост – Доменико Тедеско, возглавляющий «Спартак».

    • «Айнтрахт» занимает четвертое место в Бундеслиге, дающее право сыграть в ЛЧ.
    • Хюттер со следующего сезона станет главным тренером менхенгладбахской «Боруссии».
    • Тедеско в июне покинет «Спартак» в связи с истечением срока контракта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: 90min

    Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - более 177 тысяч человек.

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16886

      vladimir-7 1 час назад

      У Тедеско может получиться с Айнтрахтом, здесь, в спартаке, он еще раза
      2-3 проиграет и он ваш, принимайте.

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