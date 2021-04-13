90min: Тедеско – среди кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта»

«Айнтрахт» занялся поиском нового главного тренера, который летом заменит Адольфа Хюттера.
По информации 90min, один из кандидатов на пост – Доменико Тедеско, возглавляющий «Спартак».
- «Айнтрахт» занимает четвертое место в Бундеслиге, дающее право сыграть в ЛЧ.
- Хюттер со следующего сезона станет главным тренером менхенгладбахской «Боруссии».
- Тедеско в июне покинет «Спартак» в связи с истечением срока контракта.
Источник: 90min
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