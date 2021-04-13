Аршавин: «Быть спортивным директором – то, о чем я задумывался и мечтал»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин не исключил свое назначение на пост спортивного директора петербургского клуба.

– В последнее время о вашем возможном назначении говорят многие эксперты и специалисты – в частности, Геннадий Сергеевич Орлов, ссылаясь на вас, утверждал, что вы якобы не готовы к этой работе. Проясните, пожалуйста, ситуацию.

– То, что сказал Геннадий Сергеевич, было взято из разговоров полгода назад, может быть, больше, когда мы записывали программу.

Слухи – это слухи, когда будет решение, тогда и будет, решение, может быть как в мою пользу, так и в пользу какого-то другого кандидата.

– Вопрос решения мы не обсуждаем, мы говорим о вопросе вашего участия. Есть ли у вас соответствующее желание?

– Быть спортивным директором – одна из тех вещей, о которых я задумывался и мечтал. Здесь вопрос готовности, которую нужно правильно оценить. Вот и все.

– Готовности вашей?

– Да.

– Вам будет сделано соответствующее предложение?

– Я не знаю.