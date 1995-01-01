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    Аршавин: «Быть спортивным директором – то, о чем я задумывался и мечтал»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин не исключил свое назначение на пост спортивного директора петербургского клуба.

    – В последнее время о вашем возможном назначении говорят многие эксперты и специалисты – в частности, Геннадий Сергеевич Орлов, ссылаясь на вас, утверждал, что вы якобы не готовы к этой работе. Проясните, пожалуйста, ситуацию.

    – То, что сказал Геннадий Сергеевич, было взято из разговоров полгода назад, может быть, больше, когда мы записывали программу.

    Слухи – это слухи, когда будет решение, тогда и будет, решение, может быть как в мою пользу, так и в пользу какого-то другого кандидата.

    – Вопрос решения мы не обсуждаем, мы говорим о вопросе вашего участия. Есть ли у вас соответствующее желание?

    – Быть спортивным директором – одна из тех вещей, о которых я задумывался и мечтал. Здесь вопрос готовности, которую нужно правильно оценить. Вот и все.

    – Готовности вашей?

    – Да.

    – Вам будет сделано соответствующее предложение?

    – Я не знаю.

    • На прошлой неделе пост спортивного директора «Зенита» покинул испанец Хавьер Рибалта.
    • Аршавин сейчас занимает должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам в петербургском клубе.

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    Источник: Bobsoccer

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