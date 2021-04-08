Лига Европы. «МЮ», «Вильярреал» и «Рома» победили, «Арсенал» сыграл вничью со «Славией»

Завершились четыре первых матча 1/4 финала Лиги Европы. Ответные встречи состоятся через неделю, 15 апреля.

«Манчестер Юнайтед» в гостях добыл победу над «Гранадой» благодаря голам Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша.

«Вильярреал» на выезде минимально выиграл у загребского «Динамо». Единственный мяч с пенальти забил Жерар Морено.

«Аякс» в Амстердаме уступил «Роме» со счетом 1:2 – отличились Дэви Классен, Лоренцо Пеллегрини и Рожер Ибаньес.

«Арсенал» дома не смог одолеть пражскую «Славию». Команды обменялись голами в концовке – забивали Николя Пепе на 86-й минуте и Томаш Голеш на 94-й.

Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи

Гранада (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 – Рэшфорд, 31; 0:2 – Фернандеш (с пенальти), 90.

Динамо (Хорватия) – Вильярреал (Испания) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Морено (с пенальти), 44.

Аякс (Нидерланды) – Рома (Италия) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Классен, 39; 1:1 – Пеллегрини, 57; 1:2 – Ибаньес, 87.

Арсенал (Англия) – Славия (Чехия) – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Пепе, 86; 1:1 – Голеш, 90+4.

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