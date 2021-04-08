Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Лига Европы. «МЮ», «Вильярреал» и «Рома» победили, «Арсенал» сыграл вничью со «Славией»

    Завершились четыре первых матча 1/4 финала Лиги Европы. Ответные встречи состоятся через неделю, 15 апреля.

    «Манчестер Юнайтед» в гостях добыл победу над «Гранадой» благодаря голам Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша.

    «Вильярреал» на выезде минимально выиграл у загребского «Динамо». Единственный мяч с пенальти забил Жерар Морено.

    «Аякс» в Амстердаме уступил «Роме» со счетом 1:2 – отличились Дэви Классен, Лоренцо Пеллегрини и Рожер Ибаньес.

    «Арсенал» дома не смог одолеть пражскую «Славию». Команды обменялись голами в концовке – забивали Николя Пепе на 86-й минуте и Томаш Голеш на 94-й.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи

    Гранада (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:2 (0:1)

    Гол: 0:1 – Рэшфорд, 31; 0:2 – Фернандеш (с пенальти), 90.

    Динамо (Хорватия) – Вильярреал (Испания) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Морено (с пенальти), 44.

    Аякс (Нидерланды) – Рома (Италия) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Классен, 39; 1:1 – Пеллегрини, 57; 1:2 – Ибаньес, 87.

    Арсенал (Англия) – Славия (Чехия) – 1:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Пепе, 86; 1:1 – Голеш, 90+4.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2021 23:56
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10615

      DeStar 24 минуты назад

      где подписать надо чтобы арсенал уже не считали клубом из топ 6, вместо него лестер )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2720

      absent32 1 час назад

      Славия, гроза альбиона))) Лестер, Рейнджерс, а теперь и Арсенал... нашим подобное только снится!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84357
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru