Агент Тюкавина – о переговорах с «Динамо» по новому договору: «Никаких конкретных предложений не было»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, опроверг информацию о переговорах с клубом по поводу продления контракта.
«У нас действующий контракт – мы его отрабатываем, никуда не рвeмся и не бежим. Никаких конкретных предложений не было.
У меня доверительные отношения с Костей Тюкавиным, он мне сказал: «Мне ничего не предлагали». Мне, например, тоже ничего не предлагали. Будет предложение – рассмотрим.
По игре к футболисту вопросов быть не должно: он выходит на поле, забивает и отдаeт передачи. Мы что, после этого должны бежать и просить насыпать нам денег? Такого нет», – сказал агент.
- Тюкавин – воспитанник «Динамо», за основную команду дебютировал в ноябре 2020 года.
- С тех пор форвард забил четыре гола и сделал три ассиста в десяти матчах.
- Действующий контракт между сторонами рассчитан до июня 2023 года.
Источник: «Чемпионат»