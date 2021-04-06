Агент Тюкавина – о переговорах с «Динамо» по новому договору: «Никаких конкретных предложений не было»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, опроверг информацию о переговорах с клубом по поводу продления контракта.

«У нас действующий контракт – мы его отрабатываем, никуда не рвeмся и не бежим. Никаких конкретных предложений не было.

У меня доверительные отношения с Костей Тюкавиным, он мне сказал: «Мне ничего не предлагали». Мне, например, тоже ничего не предлагали. Будет предложение – рассмотрим.

По игре к футболисту вопросов быть не должно: он выходит на поле, забивает и отдаeт передачи. Мы что, после этого должны бежать и просить насыпать нам денег? Такого нет», – сказал агент.