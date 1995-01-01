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    Агент Тюкавина – о переговорах с «Динамо» по новому договору: «Никаких конкретных предложений не было»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, опроверг информацию о переговорах с клубом по поводу продления контракта.

    «У нас действующий контракт – мы его отрабатываем, никуда не рвeмся и не бежим. Никаких конкретных предложений не было.

    У меня доверительные отношения с Костей Тюкавиным, он мне сказал: «Мне ничего не предлагали». Мне, например, тоже ничего не предлагали. Будет предложение – рассмотрим.

    По игре к футболисту вопросов быть не должно: он выходит на поле, забивает и отдаeт передачи. Мы что, после этого должны бежать и просить насыпать нам денег? Такого нет», – сказал агент.

    • Тюкавин – воспитанник «Динамо», за основную команду дебютировал в ноябре 2020 года.
    • С тех пор форвард забил четыре гола и сделал три ассиста в десяти матчах.
    • Действующий контракт между сторонами рассчитан до июня 2023 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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