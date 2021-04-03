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  • Главные новости дня. Мусаев и Рахимов покинули «Краснодар» и «Уфу», «Барселона» интересовалась Сулеймановым

Главные новости дня. Мусаев и Рахимов покинули «Краснодар» и «Уфу», «Барселона» интересовалась Сулеймановым

3 апреля 2021, 23:32
4

Мусаев объявил об отставке из «Краснодара».

Sport.es: Кейн – альтернатива Холанду для «Барселоны».

«СЭ»: «Спартак» хочет избавиться от Гулиева.

Агент Хинчагов: «Краснодар» отказался обсуждать переход Шапи в «Барселону».

Mynet: «Спартак» готов заплатить 32 миллиона за полузащитника «Фенербахче» Туфана.

РПЛ. «Локомотив» на выезде победил «Ротор» и закрепился на третьем месте.

«Р-Спорт»: «Спартак» ведет переговоры с Селиховым о новом контракте.

РПЛ. «Краснодар» дома пропустил пять безответных голов от «Ахмата».

РПЛ. «Динамо» разгромило «Уфу» и поднялось в зону еврокубков.

«Уфа» уволила Рахимова.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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житель СПб
1617486396
Сегодня печальный день - радикальных изменений и ухода двух неплохих тренеров. Надеюсь, это пойдет на пользу клубам и российскому футболу в целом...
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Shamil79
1617493010
итак что мы имеем? Гончаренко в Краснодар Мусаев в Уфу Рахимов в ЦСКА
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BykAs
1617520321
При Евсееве , Уфа была грозой фаворитов. Его тактика соответствовала бюджету клуба.
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