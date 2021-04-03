Главные новости дня. Мусаев и Рахимов покинули «Краснодар» и «Уфу», «Барселона» интересовалась Сулеймановым

Мусаев объявил об отставке из «Краснодара».

Sport.es: Кейн – альтернатива Холанду для «Барселоны».

«СЭ»: «Спартак» хочет избавиться от Гулиева.

Агент Хинчагов: «Краснодар» отказался обсуждать переход Шапи в «Барселону».

Mynet: «Спартак» готов заплатить 32 миллиона за полузащитника «Фенербахче» Туфана.

РПЛ. «Локомотив» на выезде победил «Ротор» и закрепился на третьем месте.

«Р-Спорт»: «Спартак» ведет переговоры с Селиховым о новом контракте.

РПЛ. «Краснодар» дома пропустил пять безответных голов от «Ахмата».

РПЛ. «Динамо» разгромило «Уфу» и поднялось в зону еврокубков.

«Уфа» уволила Рахимова.