«Р-Спорт»: «Спартак» ведет переговоры с Селиховым о новом контракте

«Спартак» обсуждает с вратарем Александром Селиховым возможность продления действующего соглашения.

По информации «Р-Спорт», сам футболист готов остаться в московском клубе, несмотря на статус дублера Александра Максименко.

Стороны уже начали переговоры о новом контракте, однако окончательное решение о будущем голкипера будет принято не раньше лета, когда у команды сменится главный тренер.