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    «Р-Спорт»: «Спартак» ведет переговоры с Селиховым о новом контракте

    «Спартак» обсуждает с вратарем Александром Селиховым возможность продления действующего соглашения.

    По информации «Р-Спорт», сам футболист готов остаться в московском клубе, несмотря на статус дублера Александра Максименко.

    Стороны уже начали переговоры о новом контракте, однако окончательное решение о будущем голкипера будет принято не раньше лета, когда у команды сменится главный тренер.

    • Действующий договор между Селиховым и клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.
    • В этом сезоне он играл только за «Спартак-2».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5447

      playsh 31 минуту назад

      Всё правильно,Саша Максименко первый,Саша Селихов второй.Нормальный расклад и статус.

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      Рейтинг: +21542

      Боцман59rus 1 час назад

      Селихов больше нравится, Максименко в себя поверил слишком и пенальти на моей памяти не брал вообще

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      Рейтинг: +5447

      playsh > Боцман59rus 24 минуты назад

      Если бы не игра Масксименко,вряд ли бы Спартак вторым шёл в таблице.
      А пенали причём?Посчитай количество сейвов за игру с количеством пенальти,которые были забиты Максу,ну ни в какое сравнение...

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      Рейтинг: +21542

      Боцман59rus > playsh 13 минут назад

      Ну во-первых, про Селихова так же говорили, когда он играл - тащил все, а во-вторых, я же написал что он мне просто больше нравится, это просто вкусовщина, она с цифрами не связана. А про пенальти.... независимо как играет вратарь с игры, процен взятия пенальти, должен быть на порядок выше

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      Рейтинг: +14852

      alarm 1 час назад

      позор!

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      Рейтинг: +3641

      mopecekca > alarm 1 час назад

      ***** пошел

      2
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      Рейтинг: +6301

      "supermax" > mopecekca 18 минут назад

      ахахах......пляяя))

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