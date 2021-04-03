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  • «Р-Спорт»: «Спартак» ведет переговоры с Селиховым о новом контракте

«Р-Спорт»: «Спартак» ведет переговоры с Селиховым о новом контракте

3 апреля 2021, 17:47
19

«Спартак» обсуждает с вратарем Александром Селиховым возможность продления действующего соглашения.

По информации «Р-Спорт», сам футболист готов остаться в московском клубе, несмотря на статус дублера Александра Максименко.

Стороны уже начали переговоры о новом контракте, однако окончательное решение о будущем голкипера будет принято не раньше лета, когда у команды сменится главный тренер.

  • Действующий договор между Селиховым и клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.
  • В этом сезоне он играл только за «Спартак-2».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (19)
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Боцман59rus
1617463376
Селихов больше нравится, Максименко в себя поверил слишком и пенальти на моей памяти не брал вообще
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Plyash
1617466284
Всё правильно,Саша Максименко первый,Саша Селихов второй.Нормальный расклад и статус.
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mutabor0992
1617474879
Что №1,что№2 ни о чем...
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SpartakFirst064
1617526632
Александру лучше конечно уйти, быть вторым номером для вратаря это просрать молодость, ну просидит ещё пару тройку лет, а годы уйдут а с ними и возможности,,,
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Hektor 84
1617901792
Подписать контракт и попроситься в аренду.
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