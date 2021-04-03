«Р-Спорт»: «Спартак» ведет переговоры с Селиховым о новом контракте

«Спартак» обсуждает с вратарем Александром Селиховым возможность продления действующего соглашения.
По информации «Р-Спорт», сам футболист готов остаться в московском клубе, несмотря на статус дублера Александра Максименко.
Стороны уже начали переговоры о новом контракте, однако окончательное решение о будущем голкипера будет принято не раньше лета, когда у команды сменится главный тренер.
- Действующий договор между Селиховым и клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.
- В этом сезоне он играл только за «Спартак-2».
Источник: «Р-Спорт»