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РПЛ. «Динамо» разгромило «Уфу» и поднялось в зону еврокубков

3 апреля 2021, 20:53
14

«Уфа» продолжает идти в зоне вылета. В очередном туре команда Рашида Рахимова крупно проиграла «Динамо».

Уфимцы не побеждают в чемпионате с декабря.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Динамо (Москва) – Уфа – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лесовой, 10; 2:0 – Тюкавин, 28; 3:0 – Нойштедтер, 52; 4:0 – Комличенко, 61 (с пенальти).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев (Плиев, 75), Ордец, Варела, Нойштедтер, Шиманьски, Лесовой (Игбун, 57), Грулeв (Липовой, 58), Захарян (Каборе, 63), Тюкавин (Комличенко, 57).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Морозов, Плиев, Йокив, Иванов (Сысуев, 66), Урунов (Голубев, 67), Мрзляк, Бизоза (Кротов, 46), Милетич, Жамалетдинов (Андрич, 67).

Предупреждения: Ордец, 41 – Плиев, 43; Аликин, 70; Мрзляк, 85.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Уфа
Комментарии (14)
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Теркчанин
1617472822
Динамо преобразилось с приходом немца,а то крупно проигрывала даже грузинам
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Боцман59rus
1617472930
Зачем Рахимов вписался в этот блудняк. ВУфе и за 100лет не поймут философию этого тренера
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slavа0508
1617472972
С победой Динамо,,,не плохо немец работает,,,
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JTherry
1617473395
похоже, Урунов на всю Уфу футболок накупил в ЦУМе, с золотыми буковками, как у "чемпионов")) динамо сыграло достойно, разгром Уфы абсолютно по делу...
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evgevg13
1617473787
Молодцы Динамики!!!
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mamba9090909
1617474002
Молодцы!!!!
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житель СПб
1617474254
Динамо с хорошим тренером круто идут вперед!
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Shamil79
1617474511
за Беленова обидно...а за динамиков рад
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zigbert
1617478954
Динамо показало мощную игру. Если так проведет оставшиеся матчи, может занять высокое место в итоговой таблице. С победой Динамо!
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KalterJax
1617498107
Очень рад за Динамо и за молодых игроков в его составе! Чем то напоминает Зенит начала нулевых, когда их молодёжь также надолго определило клуб в ранге лидеров РФПЛ! Денисов, Аршавин, Кержаков, Быстров разрывали всех и везде! Но так получилось потому что никто , никуда не разбежался! Если у Динамо сохранится костяк, в чём я сомневаюсь, то за чемпионство поборятся 100 пудово!
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