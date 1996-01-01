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    РПЛ. «Динамо» разгромило «Уфу» и поднялось в зону еврокубков

    «Уфа» продолжает идти в зоне вылета. В очередном туре команда Рашида Рахимова крупно проиграла «Динамо».

    Уфимцы не побеждают в чемпионате с декабря.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Динамо (Москва) – Уфа – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лесовой, 10; 2:0 – Тюкавин, 28; 3:0 – Нойштедтер, 52; 4:0 – Комличенко, 61 (с пенальти).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев (Плиев, 75), Ордец, Варела, Нойштедтер, Шиманьски, Лесовой (Игбун, 57), Грулeв (Липовой, 58), Захарян (Каборе, 63), Тюкавин (Комличенко, 57).

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Морозов, Плиев, Йокив, Иванов (Сысуев, 66), Урунов (Голубев, 67), Мрзляк, Бизоза (Кротов, 46), Милетич, Жамалетдинов (Андрич, 67).

    Предупреждения: Ордец, 41 – Плиев, 43; Аликин, 70; Мрзляк, 85.

    Календарь РПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25

      Shamil79 25 минут назад

      за Беленова обидно...а за динамиков рад

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      Рейтинг: +6086

      житель СПб 29 минут назад

      Динамо с хорошим тренером круто идут вперед!

      1
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      Рейтинг: +4621

      mamba9090909 33 минуты назад

      Молодцы!!!!

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      Рейтинг: +1825

      evgevg13 37 минут назад

      Молодцы Динамики!!!

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      Рейтинг: +12401

      JTherry 43 минуты назад

      похоже, Урунов на всю Уфу футболок накупил в ЦУМе, с золотыми буковками, как у "чемпионов")) динамо сыграло достойно, разгром Уфы абсолютно по делу...

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      Рейтинг: +14849

      alarm 44 минуты назад

      позор спартаку!

      1
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      Рейтинг: +17965

      slavutiq70 50 минут назад

      С победой Динамо,,,не плохо немец работает,,,

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      Рейтинг: +21549

      Боцман59rus 51 минуту назад

      Зачем Рахимов вписался в этот блудняк.
      ВУфе и за 100лет не поймут философию этого тренера

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      Рейтинг: +26

      Теркчанин 53 минуты назад

      Динамо преобразилось с приходом немца,а то крупно проигрывала даже грузинам

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