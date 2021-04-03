РПЛ. «Динамо» разгромило «Уфу» и поднялось в зону еврокубков

«Уфа» продолжает идти в зоне вылета. В очередном туре команда Рашида Рахимова крупно проиграла «Динамо».

Уфимцы не побеждают в чемпионате с декабря.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Динамо (Москва) – Уфа – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лесовой, 10; 2:0 – Тюкавин, 28; 3:0 – Нойштедтер, 52; 4:0 – Комличенко, 61 (с пенальти).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев (Плиев, 75), Ордец, Варела, Нойштедтер, Шиманьски, Лесовой (Игбун, 57), Грулeв (Липовой, 58), Захарян (Каборе, 63), Тюкавин (Комличенко, 57).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Морозов, Плиев, Йокив, Иванов (Сысуев, 66), Урунов (Голубев, 67), Мрзляк, Бизоза (Кротов, 46), Милетич, Жамалетдинов (Андрич, 67).

Предупреждения: Ордец, 41 – Плиев, 43; Аликин, 70; Мрзляк, 85.

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