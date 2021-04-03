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«Уфа» уволила Рахимова

3 апреля 2021, 22:40
11

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов официально покинул пост. Уфимцы его поблагодарили за работу.

«На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» (0:4) главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!» – сообщил клуб.

  • «Уфа» идет в зоне прямого вылета и отстает от зоны переходных матчей на 3 очка.
  • Рахимов работал в Уфе с осени.
  • «Уфа» непрерывно играет в РПЛ с 2014 года.

Источник: твиттер «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Рахимов Рашид
Комментарии (11)
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Вальдемар IV
1617479254
вот как надо увольнять, а не "пойду поговорю с папкой, отпустит меня из родительского гнезда машины мыть на мойку или охранником сидеть"
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deinego77@yandex.ru
1617479395
Этого и стоило ожидать!!! Нет денег иди нах..уй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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САДЫЧОК
1617479669
«Уфа» уволила Рахимова...Где эти любители Газизова ?!... Это главный кровосос Нашего футбола-теперь в Уфе...
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Теркчанин
1617480369
Лучше бы он на Матч.ТВ эксперДом оставался ЧЕМ ТАК ПОЗОРИТЬСЯ,ведь там смотрелся неплохо.
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Вомбат
1617481807
Жаль Рахимова, он неплохой тренер, но ни разу не кризисный менеджер. Почему он пошел в тонущую команду, я не понимаю. Если его так достало сидеть без работы, почему не пошел в ФНЛ, в лигу, где нормальных тренеров почти нет, а позор на всю страну, такой как в Уфе, невозможен.
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vladimir-7
1617513570
Для Ганчаренко появились два места для будущей работы — Краснодар и Уфа, но в последней команде будет старый тандем с Газиком.
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GM
1617527243
За такую работу еще и "спасибо" говорят? Лицемеры...
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paracetamol
1617527840
Зачем назначали? Знали ведь, какой он обалдуй!
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zigbert
1617541462
Видимо понял что сделать что то с улучшением игры невозможно.
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