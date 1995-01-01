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    «Уфа» уволила Рахимова

    Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов официально покинул пост. Уфимцы его поблагодарили за работу.

    «На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» (0:4) главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу.

    Футбольный клуб «Уфа» благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!» – сообщил клуб.

    • «Уфа» идет в зоне прямого вылета и отстает от зоны переходных матчей на 3 очка.
    • Рахимов работал в Уфе с осени.
    • «Уфа» непрерывно играет в РПЛ с 2014 года.

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    Источник: твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 22:40
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8008

      Вомбат 25 минут назад

      Жаль Рахимова, он неплохой тренер, но ни разу не кризисный менеджер. Почему он пошел в тонущую команду, я не понимаю. Если его так достало сидеть без работы, почему не пошел в ФНЛ, в лигу, где нормальных тренеров почти нет, а позор на всю страну, такой как в Уфе, невозможен.

      0
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      Рейтинг: +26

      Теркчанин 49 минут назад

      Лучше бы он на Матч.ТВ эксперДом оставался ЧЕМ ТАК ПОЗОРИТЬСЯ,ведь там смотрелся неплохо.

      0
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      Рейтинг: +6536

      САДЫЧОК 1 час назад

      «Уфа» уволила Рахимова...Где эти любители Газизова ?!... Это главный кровосос Нашего футбола-теперь в Уфе...

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      Рейтинг: +2359

      minaev23 1 час назад

      Этого и стоило ожидать!!! Нет денег иди нах..уй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +844

      Вальдемар IV 1 час назад

      вот как надо увольнять, а не "пойду поговорю с папкой, отпустит меня из родительского гнезда машины мыть на мойку или охранником сидеть"

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      Рейтинг: +26

      Теркчанин > Вальдемар IV 45 минут назад

      Там уже было условие: в случае поражения, заявление по собств.желанию на стол.Просто сохранили лицо Рахимову.

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