«Уфа» уволила Рахимова

Жаль Рахимова, он неплохой тренер, но ни разу не кризисный менеджер. Почему он пошел в тонущую команду, я не понимаю. Если его так достало сидеть без работы, почему не пошел в ФНЛ, в лигу, где нормальных тренеров почти нет, а позор на всю страну, такой как в Уфе, невозможен.
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов официально покинул пост. Уфимцы его поблагодарили за работу.
«На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» (0:4) главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!» – сообщил клуб.
- «Уфа» идет в зоне прямого вылета и отстает от зоны переходных матчей на 3 очка.
- Рахимов работал в Уфе с осени.
- «Уфа» непрерывно играет в РПЛ с 2014 года.