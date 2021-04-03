«Уфа» уволила Рахимова

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов официально покинул пост. Уфимцы его поблагодарили за работу.
«На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» (0:4) главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!» – сообщил клуб.
- «Уфа» идет в зоне прямого вылета и отстает от зоны переходных матчей на 3 очка.
- Рахимов работал в Уфе с осени.
- «Уфа» непрерывно играет в РПЛ с 2014 года.
Источник: твиттер «Уфы»