«Уфа» уволила Рахимова

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов официально покинул пост. Уфимцы его поблагодарили за работу.

«На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» (0:4) главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!» – сообщил клуб.