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    Онопко: «Если выбирать из гомосексуализма и наркотиков, то лучше гомосексуализм»

    Бывший игрок сборной России Виктор Онопко сравнил наркоманию и гомосексуализм. По его мнению, лучше второе.

    «Если выбирать из наркотиков и гомосексуализма, что лучше? Гомосексуализм.

    А в 90-е наркотиков не было. Полкоманды курили сигареты, а сейчас такого нет. Один-два, может быть, курят. И то я не видел вообще, чтобы в ЦСКА футболисты курили. Раньше курили в раздевалках, вернее, в туалете, душевой. Сразу после игры забегали и курили в душевой», – сказал Онопко на ютуб-канале «Ибракадабра».

    • Онопко тренировал ЦСКА и покинул клуб в декабре в связи с истечением срока контракта.
    • На счету Онопко-игрока 109 матчей за сборную России (1992-2004 годы).
    • Он трижды выигрывал чемпионат России в качестве футболиста «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +552

      кран 29 минут назад

      Опа...неожиданный каминг аут)))

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      Рейтинг: +246

      PahaSpartak 55 минут назад

      Не, ну давайте пофантазируем, льва или тигра, жирафа или слона, кита или акулу. В детстве спорили , кто сильнее. А тут ставки выше

      2
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      Рейтинг: +5191

      Томик 1 час назад

      А кто сказал, что из этого вообще надо выбирать?

      4
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