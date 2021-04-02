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  • Онопко: «Если выбирать из гомосексуализма и наркотиков, то лучше гомосексуализм»

Онопко: «Если выбирать из гомосексуализма и наркотиков, то лучше гомосексуализм»

2 апреля 2021, 20:09
17

Бывший игрок сборной России Виктор Онопко сравнил наркоманию и гомосексуализм. По его мнению, лучше второе.

«Если выбирать из наркотиков и гомосексуализма, что лучше? Гомосексуализм.

А в 90-е наркотиков не было. Полкоманды курили сигареты, а сейчас такого нет. Один-два, может быть, курят. И то я не видел вообще, чтобы в ЦСКА футболисты курили. Раньше курили в раздевалках, вернее, в туалете, душевой. Сразу после игры забегали и курили в душевой», – сказал Онопко на ютуб-канале «Ибракадабра».

  • Онопко тренировал ЦСКА и покинул клуб в декабре в связи с истечением срока контракта.
  • На счету Онопко-игрока 109 матчей за сборную России (1992-2004 годы).
  • Он трижды выигрывал чемпионат России в качестве футболиста «Спартака».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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Томик
1617383775
А кто сказал, что из этого вообще надо выбирать?
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PahaSpartak
1617387359
Не, ну давайте пофантазируем, льва или тигра, жирафа или слона, кита или акулу. В детстве спорили , кто сильнее. А тут ставки выше
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koli4ka
1617392795
что у кого болит...тот о том и говорит,недавно кто-то так же выразился о ком-то выразился...
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Димон Лебяга
1617394023
не, ну наркомания то лечится...
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general.lizyukov
1617395553
******* не было? В 90-ые как раз оно и пошло в массы, хмурый и кокос.
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NewLife
1617397160
Онопка, ты за какой интернационал, за первый или второй ? А зюба за какой ?
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Plyash
1617397207
Онопко - в жопе кнопка.Что за бред ты несёшь,свихнулся после потери работы,что ли?
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rash1959
1617431013
Реальный мужик на такой вопрос ответил бы прямо в челюсть, а этот мямля... Ему что эмблемку целовать, что )!(опу.
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mamba9090909
1617432613
А ели ни то и ни другое, так нельзя?
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_Marqella_
1617445510
Все спартаковцы такие, я ни сколечки не сомневалась....Витя сам признался,жаль что не спросил а можно и то и другое...))
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