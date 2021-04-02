Онопко: «Если выбирать из гомосексуализма и наркотиков, то лучше гомосексуализм»

Бывший игрок сборной России Виктор Онопко сравнил наркоманию и гомосексуализм. По его мнению, лучше второе.

«Если выбирать из наркотиков и гомосексуализма, что лучше? Гомосексуализм.

А в 90-е наркотиков не было. Полкоманды курили сигареты, а сейчас такого нет. Один-два, может быть, курят. И то я не видел вообще, чтобы в ЦСКА футболисты курили. Раньше курили в раздевалках, вернее, в туалете, душевой. Сразу после игры забегали и курили в душевой», – сказал Онопко на ютуб-канале «Ибракадабра».