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    Соболев – о стрижке Роналдо на ЧМ-2002: «Если выйдем в полуфинал Евро, сделаю такую причeску»

    Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев пообещал сменить прическу на знаменитую стрижку бразильца Роналдо в случае, если национальная команда выйдет в полуфинал Евро-2020.

    «Я таким примерно и был, только без челки. Лысым просто. Если выйдем в полуфинал чемпионата Европы, то сделаю такую причeску», – сказал Соболев.

    Роналдо – о прическе на ЧМ-2002: «Прошу прощения у всех матерей, чьи дети делали такие же стрижки»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: страница Евро-2020 в Санкт-Петербурге «Вконтакте»

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии17
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      Рейтинг: +157

      хряк СМ 18 минут назад

      Дерзай чтоб черчесов ставил в состав и забивай побольше. Санёк удачи тебе!

      1
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      Рейтинг: +326

      Врундель 34 минуты назад

      Хах....полуфинал..еще бы сказал если пыня в отставку уйдет или газпрём обанкротится

      0
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      Рейтинг: +1755

      Nevsky_RU 41 минуту назад

      Что то из серии - если Путин не останется на еще один срок - пожертвую всё имущество районному кружку юнатов. Такая же фантастика

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2795

      Snek 44 минуты назад

      Так ещё не известно будешь ли ты вообще на этом ЧЕ, зная стасига.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23415

      пьяныйхоровод 56 минут назад

      Один тоже обещал усы сбрить .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      De_Frenki 1 час назад

      Так бы сразу и написал...что типа никогда не постригусь как Рональдо

      2
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      Рейтинг: +2958

      Бомбардиръ 1 час назад

      А потом Роналду опять будет просить прощения у матери Соболева за ту стрижку)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7037

      KPCCSPB > Бомбардиръ 1 час назад

      Она умерла у него, не неси х у й н ю.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2958

      Бомбардиръ > KPCCSPB 1 час назад

      Во-первых, я не в курсе, а во-вторых, Роналду у ВСЕХ МАТЕРЕЙ просил прощения, а в третьих, следи за своим поганым языком.
      https://bombardir.ru/news/624457-Ronaldo-o-pricheske-na-ChM-2002-Proshu-proscheniya-u-vseh-materey-chi-deti-delali-takie-zhe-strizhki

      -1
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      Рейтинг: +7037

      KPCCSPB > Бомбардиръ 1 час назад

      Ты ***** пробитый, он просил не в том контексте, что ты тут кукарекнул, со своим стёбом.

      1
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      Рейтинг: +2958

      Бомбардиръ > KPCCSPB 1 час назад

      Сдохни в куче говна, дырявый бомж.

      -3
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      Рейтинг: +7037

      KPCCSPB > Бомбардиръ 1 час назад

      Обоссаная жертва петушиного барака, ты че тут слезы пустила, тебе очко разорвали дилдаком с конский х у й? Я то тебя переживу, а вот ты, когда подохнешь, твою могилу ещё и обоссут нарки под спайсом, кукарекающая мыльница.

      0
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      Рейтинг: +7037

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ну, однажды мэр во Франции тоже не верил в победу путалоны, а потом пришлось жрать крысу, как и обещал. Да, судейство это уже другая история.

      2
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      Рейтинг: +6475

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Выйти из группы не реально , с таким тренером !

      2
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      Рейтинг: +2572

      Fusballer > САДЫЧОК 49 минут назад

      Главное не выйти - главное участие! (в много миллионных сделках).

      1
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      Рейтинг: +11555

      Cules2013 2 часа назад

      можно было и не говорить такое вслух.
      действительно, рисков - ноль.

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