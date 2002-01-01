Соболев – о стрижке Роналдо на ЧМ-2002: «Если выйдем в полуфинал Евро, сделаю такую причeску»

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев пообещал сменить прическу на знаменитую стрижку бразильца Роналдо в случае, если национальная команда выйдет в полуфинал Евро-2020.

«Я таким примерно и был, только без челки. Лысым просто. Если выйдем в полуфинал чемпионата Европы, то сделаю такую причeску», – сказал Соболев.

Роналдо – о прическе на ЧМ-2002: «Прошу прощения у всех матерей, чьи дети делали такие же стрижки»