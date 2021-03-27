Viola News: Кокорин в понедельник вернется в расположение «Фиорентины»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин прилетит из Рима во Флоренцию в ближайший понедельник.

По информации Viola News, после возвращения из столицы 30-летний футболист встретится с новым главным тренером Джузеппе Якини.

В клубе рассчитывают, что россиянин будет готов к матчу с «Аталантой», который запланирован на 11 апреля.