Viola News: Кокорин в понедельник вернется в расположение «Фиорентины»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин прилетит из Рима во Флоренцию в ближайший понедельник.
По информации Viola News, после возвращения из столицы 30-летний футболист встретится с новым главным тренером Джузеппе Якини.
В клубе рассчитывают, что россиянин будет готов к матчу с «Аталантой», который запланирован на 11 апреля.
- Кокорин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
- В Риме он проходит лечение в клинике «Вилла Стюарт».
- «Фиорентина» в январе заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.
Источник: Viola News
Сайт, посвященный новостям о "Фиорентине". Аудитория в твиттере - 11,6 тысячи подписчиков.