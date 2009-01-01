Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Viola News: Кокорин в понедельник вернется в расположение «Фиорентины»

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин прилетит из Рима во Флоренцию в ближайший понедельник.

    По информации Viola News, после возвращения из столицы 30-летний футболист встретится с новым главным тренером Джузеппе Якини.

    В клубе рассчитывают, что россиянин будет готов к матчу с «Аталантой», который запланирован на 11 апреля.

    • Кокорин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
    • В Риме он проходит лечение в клинике «Вилла Стюарт».
    • «Фиорентина» в январе заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Viola News

    Сайт, посвященный новостям о "Фиорентине". Аудитория в твиттере - 11,6 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2581

      AZ 32 минуты назад

      Походу за зарплатой приедит

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83961
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru