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    Онопко – о возвращении Акинфеева в сборную: «Он от своих слов не отступит»

    Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко считает, что вратарь Игорь Акинфеев не вернется в сборную России.

    — Как думаете, вернется Акинфеев в сборную или не будет менять решения?

    — Конечно, я тоже очень бы хотел этого. Но, хорошо зная характер Игоря, мне кажется, он от своих слов не отступит. Если Акинфеев что-то говорит, то делает это, взвесив все за и против.

    — Известно, что Игнашевич — тоже хозяин своему слову, но Черчесову все-таки удалось его уговорить вернуться.

    — У них разные позиции и разная степень ответственности. Если ошибку защитника еще можно исправить, то просчет вратаря — это гол! Именно поэтому он и объявил об уходе из сборной. Акинфеев — очень ответственный человек. Потому столько лет и незаменим в ЦСКА.

    • Акинфеев провел за сборную 111 матчей.
    • В октябре 2018 года он объявил о завершении международной карьеры.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5889

      серега кашин 14 минут назад

      кнопко что то разговорился не поделу, а акинфеев не нужен даже рядом со сборной

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      Рейтинг: +2830

      neim 50 минут назад

      А что, у нас вратари что ли перевелись ? Чего только один Дюпин стОит, чем не кандидат в сборную ?

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