Онопко – о возвращении Акинфеева в сборную: «Он от своих слов не отступит»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко считает, что вратарь Игорь Акинфеев не вернется в сборную России.

— Как думаете, вернется Акинфеев в сборную или не будет менять решения?

— Конечно, я тоже очень бы хотел этого. Но, хорошо зная характер Игоря, мне кажется, он от своих слов не отступит. Если Акинфеев что-то говорит, то делает это, взвесив все за и против.

— Известно, что Игнашевич — тоже хозяин своему слову, но Черчесову все-таки удалось его уговорить вернуться.

— У них разные позиции и разная степень ответственности. Если ошибку защитника еще можно исправить, то просчет вратаря — это гол! Именно поэтому он и объявил об уходе из сборной. Акинфеев — очень ответственный человек. Потому столько лет и незаменим в ЦСКА.

Акинфеев провел за сборную 111 матчей.

В октябре 2018 года он объявил о завершении международной карьеры.

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